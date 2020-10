"La nouvelle éco" : la livraison à vélo selon les Frères Toque bientôt au Mans

Nés et basés à Angers, les Frères Toque proposeront dès le 15 octobre au Mans leur service de livraison de repas avec une approche différente de celle des grosses cylindrées : pas de fast-food, que du vélo et des livreurs payés en partie à l'heure de travail.

Une autre approche de la livraison de repas à vélo. Voilà tout simplement ce que propose la société Les Frères Toque, qui a choisi Le Mans pour tenter d'exporter son modèle, né à Angers il y a cinq ans. Et qui diffère à bien des égards du fonctionnement des mastodontes du secteur comme Uber Eats ou Deliveroo.

Fondé par Louis Prezelin, qui enfourchait lui-même le vélo aux premières heures de l'aventure avec ses deux associés, l'entreprise prône un fonctionnement responsable. D'abord d'un point écologique, car les livreurs travaillent exclusivement à vélo (pas de scooter ou de trottinette électrique). Mais aussi d'un point de vue social.

En effet, si les livreurs restent auto-entrepreneurs, comme chez les concurrents, le système de rémunération est en revanche différent avec un salaire fixe de base : "Quoiqu'il arrive, nous les payons 7,50 € de l'heure, détaille le responsable marketing, Nicolas Dabin, puis entre 2 € et 4 € par course, plus les primes en fonction du jour travaillé (week-end, fériés, etc.) et du temps (pluie ou fortes chaleurs)."

Pas de fast-food, mais des "exclusivités"

De plus, Les Frères Toque se démarquent par les restaurants avec lesquels ils choisissent de travailler. Au menu : pas de fast-food, seulement des restaurants qu'ils estime "de qualité" souligne Nicolas Dabin : "Nous les choisissons par rapport à leurs produits, à leur notoriété, avec quelques franchises, mais surtout avec des restaurants indépendants. Nous avons un responsable de secteur basé au Mans afin de faire cette sélection, d'aller voir les restaurants et d'essayer de convaincre certains, plutôt hostiles au départ à la livraison, de nous suivre sur ce modèle humain et proche d'eux." À Angers, l'enseigne revendique ainsi 60 restaurants, dont "la moitié en exclusivité", qui ne sont pas distribués par les autres services de livraisons.

Au Mans, une quinzaine d'enseignes ont pour le moment dit "banco". Leurs noms seront dévoilés bientôt. Le service sera ouvert le 15 octobre. En attendant, les Frères Toque continuent d'étoffer leur effectif de livreurs. Il est possible de postuler en envoyant un mail à coursiers@frerestoque.fr