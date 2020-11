La nouvelle éco : la livraison de repas profitera-t-elle du reconfinement ?

11h30, c'est le début de journée pour les coursiers du centre-ville de Brest. Smartphone fixé sur le poignet, ils attendent leur première commande. Ayoub, 19 ans, a déjà plus d'un an d'expérience. Il s'attend à des semaines chargées : "normalement il y aura beaucoup de boulot puisque les gens sont chez eux, ils comptent sur nous pour leur ramener à manger. D'habitude je fais 14 ou 15 courses par jour, mais pendant le confinement il y aura beaucoup de travail."

Perte de chiffre d'affaires

Abdou est nouveau. Cela fait trois semaines qu'il est inscrit sur l'application Uber, comme près de 200 coursiers à Brest. Alors il ne sait pas "si ça va bosser ou si ce sera mort". Sur le scooter d'à côté, Karim espère un pic d'activité, mais sans trop se faire d'illusions pour ses revenus.

"On espère, mais bon... on a eu tellement de promesses jusqu'ici, ça fait plus de six mois qu'il y a le coronavirus et on se rend compte qu'on a perdu une grande partie de notre chiffre d'affaires, mais pas assez pour avoir des aides de l'Etat." Les livreurs expliquent que le prix des courses a diminué cette année. "Sur une course d'un kilomètre, on est payé à peine 3 euros, parfois 2,20 euros. Les bonnes courses de 5 ou 6 euros il faut faire 5 ou 6 kilomètres."

Chez Uber Eats France, on assure que la rémunération des coursiers partenaires n'a pas diminué, mais que c'est l'évolution de la demande qui a amputé leurs chiffres d'affaires. Le siège concède juste que la "tarification exceptionnelle de pluie" (un sujet sensible à Brest) a été remplacée par un supplément d'un euro par course, pour permettre "d'avoir des rémunérations plus ajustées". Mécontents, les livreurs brestois ont fait grève mardi 27 octobre, lors du service du midi. La plupart dépassent déjà les 50 heures par semaine, pour gagner l'équivalent du Smic.

Une aubaine pour les restaurateurs

Arthus de Torquat, responsable de l'expansion d'Uber Eats en France, préfère insister sur le service apporté à la population.

"Nous sommes évidemment ravis de permettre à toutes les personnes confinées de commander leurs plats préférés."

Les plateformes comme Uber Eats — ou son concurrent Deliveroo — vont surtout contribuer à maintenir à flot des milliers de restaurants dans les prochaines semaines : "dans le contexte actuel, notre service est d'autant plus précieux puisque la livraison à domicile est la seule source de revenus pour les restaurants. Notre priorité est de soutenir l'activité des restaurateurs et des livreurs partenaires."

Si ce porte-parole reconnaît qu'il est trop tôt pour connaître l'impact du confinement sur le volume de commandes, difficile de ne pas y voir une belle opportunité de développement.

Uber Eats s'étend en Bretagne

Déjà présent dans 10 villes de Bretagne (Rennes, Brest, Lorient, Vannes, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Lannion, Vitré et Fougères), Uber Eats continue de tisser sa toile dans la région : le service de livraison sera déployé courant novembre dans deux nouvelles villes du Finistère : Morlaix et Concarneau.