La Nouvelle Eco : la location de bateaux sort la tête de l'eau

Avec une base à Venarey-les-Laumes, la société Nicols est l'une des deux sociétés de navigation sur le canal de Bourgogne (avec Le Boat à St-Jean-de-Losne) à proposer la location de bateaux sans permis aux côte-d'oriens. "Durant la période de confinement entre le mois de mars et le mois de mai, nous avons du annuler toutes nos réservations," affirme Guido Camp, responsable commercial de la société.

Des reports au printemps 2021

"Par contre, toutes les réservations du printemps 2020 se sont reportées sur le printemps 2021, si bien que nos carnets de réservations sont déjà bien remplies pour les mois de mars jusqu'à mai prochain," ajoute Guido Camp.

Une perte d'activité de 15 % en 2020

Si la première moitié de l'année 2020 a été proche du zéro en terme de réservation de bateaux, la période estivale a un peu rattrapé la perte liée au confinement : "on a eu beaucoup de touristes français qui avaient besoin de s'évader et moins de touristes étrangers surtout ceux qui viennent de loin comme la clientèle australienne," note Guido Camp. "Au total pour 2020, on devrait finir sur une perte d'activité de 15 %." Un moindre mal dans ce secteur du tourisme fluvial, quand on sait que le segment des paquebots affiche une perte de 100 % sur l'été 2020. *

A bord d'un bateau, vous gardez vos distances - Guido Camp

Pour 2021, le responsable commercial de la société reste optimiste même si les prochains mois avec l'arrivée de la deuxième vague épidémique et les perspectives d'un confinement localisé ne sont pas à exclure : "à bord d'un bateau, vous gardez vos distances. Si vous partez à cinq, vous ne croisez que ces cinq personnes. Vous n'êtes pas dans un camping au milieu de 3000 personnes. Sur un bateau, vous êtes en sécurité. Sans souhaiter le malheur des autres, je pense que l'on va récupérer des clients. "

*Chiffres fournis par E2F (entreprises fluviales de France)