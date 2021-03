La nouvelle éco : la loge d'Elise, une conciergerie pour séniors

C'est après avoir observé sa propre famille, qu'Elise Liesch a eu l'idée de créer cette conciergerie "familiale". Son objectif est de simplifier la vie des séniors pour leur permettre de rester à domicile le plus longtemps possible. Elise intervient dans la Marne, les Ardennes et l'Aisne.