La nouvelle éco: "La Madelon" une brasserie artisanale qui ne connaît pas la crise

Pendant la période de confinement la production de s'est pas arrêtée. Seul le magasin a fermé ses portes. Depuis la reprise l'activité est à la hausse pour les 4 salariés de la brasserie. Le commercial et le marketing ont été revus pour gagner de nouveaux clients.

"La saison estivale a été très bonne, et les commandes sont en hausse depuis le début septembre" se félicite Vincent Claudel. Le patron de "La Madelon" estime que son chiffre d'affaire annuel de 700 000 euros sera même en progression pour l'exercice 2019/2020. La brasserie produit chaque année 2 200 hectolitres de bière. "Un produit qui se vend bien en période d'incertitude et de stress" souligne encore Vincent Claudel.

La période de confinement a été mise à profit pour revoir la stratégie de l'entreprise. Une politique commerciale plus agressive pour gagner de nouveaux clients dans toute la région Grand-Est. Hôtels restaurants et bars. Et un marketing renouvelé avec de nouvelles étiquettes qui rajeunissent les bouteilles.

"La seule crainte que nous ayons c'est un re-confinement" poursuit Vincent Claudel qui a d'ores et déjà programmé de nouveaux investissements. Notamment des machines plus performantes pour l'embouteillage. L'embauche d'un salarié supplémentaire est également à l'étude pour 2021.