La nouvelle éco : la mairie de Bordeaux lance "BordeauxBoutiques", l'annuaire en ligne des commerces locaux

La mairie de Bordeaux (Gironde) tente elle aussi de venir en aide aux commerçants locaux pendant le reconfinement. Une plateforme en ligne, baptisée "BordeauxBoutiques" et qui permettra de géolocaliser les magasins proches de chez soi, est lancée cette semaine.

Click and Collect dans une boutique locale de Bordeaux, le 5 novembre 2020

Des Pages Jaunes spécialisées pour aider les commerces locaux de Bordeaux pendant le reconfinement. C'est le principe de "BordeauxBoutiques", une nouvelle plateforme en ligne lancée cette semaine du 16 novembre par la mairie. "Notre objectif, c'est d'avoir une géolocalisation de nos commerçants pour leur permettre d'ajouter du texte, des photos et de prendre des commandes par mail", explique Sandrine Jacotot, adjointe chargée des commerces.

Mais "moins de 30% des commerçants sont habitués au digital", précise l'élue. La mairie va donc les accompagner pour tenir "BordeauxBoutiques". "Si les clients viennent sur cette plateforme plus de quatre fois et que tous les commerçants ne sont pas en lien, que les éléments ne sont pas mis à jour régulièrement, ils vont se lasser. Et tout ça n'aura servi à rien," explique Sandrine Jacotot.

"BordeauxBoutiques" va se doter d'un système de paiement en ligne

Pour les commerçants bordelais, "BordeauxBoutiques" est un coup de pouce bienvenu. Sandy, qui tient la boutique Le Psyché D'Holly, estime que "toute initiative" pour soutenir le commerce local "est bonne à prendre. Je veux en être", affirme-t-elle. Et si Sandy est déjà présente sur les réseaux sociaux, elle n'a pas les moyens de s'offrir un site internet "nécessaire aujourd'hui". "BordeauxBoutiques" peut donc lui apporter une visibilité supplémentaire, pour continuer de vendre ses produits pendant le reconfinement.

Mais la plateforme n'est pas la seule initiative de soutien au commerce local. David Ducourneau, secrétaire de l'association la Ronde des quartiers, prévient : "La problématique, c'est le flux de clients. Il y a beaucoup d'initiatives prises actuellement, mais en ordre dispersé. La complexité va être de rediriger les flux pour permettre aux commerçants de bénéficier réellement de la clientèle locale."

"BordeauxBoutiques" doit se doter d'un système de paiement en ligne d'ici quelques semaines.

à lire aussi Reconfinement : la carte des restaurateurs, commerçants et entreprises ouverts en Gironde

Retrouvez La Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde