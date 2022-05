La nouvelle éco : la mairie de Chantrigné dans le Nord-Mayenne rachète l'unique bar-restaurant de la commune

En mars 2022, la mairie de Chantrigné a voté en conseil municipal le rachat par la commune de l'unique restaurant de cette commune du Nord-Mayenne. "On a acheté les bâtiments, le fonds de commerce et la licence IV, détaille Françoise Duchemin, la maire de la commune. Parce que c'est vrai que _c'est indispensable à l'attractivité de notre commune._"

"Une renommée au-delà du canton"

Au moment de son départ à la retraite, l'ancien propriétaire n'a pas trouvé de repreneur alors que la demande est assez forte assure la maire. "On a un potentiel très important sur ce restaurant-là, avec un axe routier qui est quand même très important. Des ouvriers, des chefs d'entreprises, tout le monde était très attaché et certains faisaient même quelques kilomètres de plus pour revenir dans ce restaurant qui avait une renommée bien au-delà du canton."

La mairie propose donc une location-gérance du restaurant. "On a fait toutes les démarches par une agence immobilière plus que plus spécialisée dans les fonds de commerce et les entreprises et on a remis l'annonce sur SOS Villages pour faire de la publicité." Françoise Duchemin appelle donc les éventuels repreneurs à téléphoner à la mairie au 02 43 00 81 69 pour reprendre ce lieu de rencontres. "On sent quand même que ça fait un vide au niveau de l'activité du bourg et on a hâte de reprendre nos habitudes."