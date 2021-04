La nouvelle éco : la mairie de la Ferté-Bernard lance un site de vente en ligne pour ses commerçants

Les commerces dits non-essentiels doivent à nouveau fermer leur portes à partir de ce samedi 3 avril. Dans ce contexte, l'initiative de la mairie de La Ferté-Bernard en Sarthe semble bienvenue. La municipalité lance "Les halles fertoises", un site de vente en ligne pour les commerçants locaux.

Nous voulons aider les commerçants à lutter à armes égales avec la grande distribution et les autres plateformes telles qu'Amazon

"C'est le fruit d'une longue collaboration et d'une coopération avec les commerçants depuis des années. La crise sanitaire a évidemment accéléré ce type de réflexion. On a travaillé avec les commerçants de La Ferté-Bernard. Nous avons eu la chance de rencontrer les gérants de la start-up Utopia qui ont mis au point cette marketplace pour La Ferté. Ce sera un peu du sur mesure. Nous voulons aider les commerçants à lutter à armes égales avec la grande distribution et les autres plateformes telles qu'Amazon. Ils auront plus de visibilité", explique Didier Reveau, le maire de la commune. Les clients pourront se faire envoyer leurs produits à domicile ou les récupérer en magasin avec le système de Click&Collect.

Une vingtaine de commerçants inscrits

Cette plateforme entrera en service le 15 mai au plus tard. A ce jour, une vingtaine d'inscrits sur environ 250 commerçants, artisans. Deux associations de commerçants "Acheter fertois" et "Mon cœur fertois", ont été concertées sur projet.

Cette marketplace hébergera tout type de produits et de services : décoration, vêtement, alimentation, bijoux... "Il sera égamlement possible de prendre un rendez-vous chez le coiffeur, de réserver un voyage, une table au restaurant quand ils pourronts rouvrir ... L'idée est d'offrir une vitrine supplémentaire à nos commerçants et de permettre aux clients de mesurer la richesse de notre tissu artisanal et commercial", précise l'élu.

30€/mois pour les commerçants, 150€/mois pour la ville

Les commerçants adhérents devront payer un forfait de 30 euros (hors taxes) par mois pour pouvoir utiliser ce service. "Cela reste un montant relativement faible. Et c'est parce qu'il y a aussi la contribution de la ville de la Ferté-Bernard qui sera propriétaire du site Les halles fertoises". C'est un investissement de 19 200 € avec un financement à hauteur de 80 % par la Banque des Territoires et la Région Pays de la Loire et pour le coût du fonctionnement la ville débourser 150 euros par mois (hors taxes)".

Les commerçants, producteurs, artisans souhaitant adhérer à cette plateforme peuvent en faire la demande à l'adresse suivante : contact@utopiaconsulting.fr