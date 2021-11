La nouvelle éco : la Maison Courtier installe sa boutique de fruits et légumes locaux à Amiens

Des fruits et légumes de la Somme, qui arrivent directement chaque matin des champs : c'est le principe de la boutique "Maison Courtier - Des produits d'ici", qui a ouvert mi-octobre à Amiens. Une façon de toucher une clientèle plus large pour la maraîchère Marie Courtier.

Des oignons et échalottes d'Harbonnières, des poireaux Camps-en-Amiénois... "L'objectif, c'est vraiment de rester en Picardie !" lance Marie Courtier, qui vend les produits de quelques producteurs locaux. Depuis mi-octobre, la maraîchère basée à Contay a transféré la boutique de son entreprise d'Acheux-en-Amiénois jusqu'à Amiens, rue Saint-Fuscien. L'occasion pour elle de toucher une clientèle plus large, dans un quartier plus passant.

"On travaille avec des producteurs qu'on connait, qui respectent nos valeurs, précise-t-elle. Le but, c'est de l'agriculture raisonnée : on ne touche pas à nos plantes si elles ne sont pas malades." Les prix sont mécaniquement plus élevés que dans certains magasins de la grande distribution, mais les comportements des consommateurs ont évolué, notamment avec la crise sanitaire : "les gens ont bien compris que pour bien manger, il faut plus de personnes, qui travaillent à la main. Ce cap est passé", constate Marie Courtier.

Vente directe

Si la Maison Courtier - Des produits d'ici avait déjà installé deux de ses distributeurs automatiques de fruits et légumes à Amiens, ouverts 24 heures sur 24, l'ouverture de la boutique permet désormais de fidéliser la clientèle et de pouvoir la conseiller. "On avait une _envie d'échanger avec nos clients et de connaître leurs attentes_, ne serait-ce qu'en quantités, explique Marie Courtier, car dans les distributeurs, on propose des quantités définies d'office. Le but, c'était aussi de découvrir de nouvelles cultures qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de produire."

S'installer rue Saint-Fuscien était une question "stratégique" : à proximité d'une boucherie, d'une fromagerie et de deux boulangeries, la maraîchère compte miser sur les clients qui font leurs courses dans les petits commerces, avec de la place pour stationner plus facilement que dans le centre-ville.

Clientèle déjà fidèle

Pour ouvrir cette boutique, trois personnes ont déjà été embauchées : une responsable de magasin, une vendeuse qui vient en renfort le week-end, et un livreur de produits qui fait la navette avec les exploitations. "On réapprovisionne chaque matin la boutique, on cueille les salades juste avant la mise en rayon, donc c'est vraiment des produits ultra frais", insiste Marie Courtier.

Trois semaines à peine après l'ouverture, le constat est positif : "on a eu une centaine de clients dès le premier samedi, sans doute avec de la curiosité, mais on a _déjà une clientèle fidèle qui revient régulièrement_, assure la maraîchère. On a un bon démarrage, on est ravis." Elle se donne environ six mois pour jauger de la fréquentation et du chiffre d'affaires au fil des saisons, avant d'envisager potentiellement l'ouverture d'une boutique supplémentaire.