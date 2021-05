Rafaële Paul-Camus styliste et modéliste professionnelle à Beauvais, va animer ces ateliers coutures. Avec du matériel de récupération, elle va apprendre à réaliser des sacs, des kimonos, des bobs...etc.

Parmi tous les projets d'économie sociale et solidaire de la Maison d'Economie Solidaire du pays en Bray, aussi appelée le Solidarium, les salariés et les bénévoles ont lancé un atelier couture pour "déringardiser" l'activité. Il faut compter huit euros la séance de trois heures encadrée par une professionnelle styliste et modéliste. Les participants repartent avec leur création du jour.

La Nouvelle éco : la Maison d'Economie Solidaire du pays en Bray dans l'Oise lance ses premières animations

Dates des prochaines activités du Solidarium :

. 29 Mai de 9h30 à 12h30 : Atelier Couture « confection d’un portefeuille » de Couture en Bray

. 12 Juin de de 9h30 à 12h30 : Atelier Couture « confection d’un kimono » de Couture en Bray

. 26 Juin de 9h00 à 17h00 Week-end Maker :

Atelier de présentation des activités du Solidarium et de la Maison d’Économie Solidaire

Atelier Couture « confection d’un Sarouel » de Couture en Bray

Diffusion des ateliers intergénérationnels du Connect en Bray

Présentation des porteurs de projets émergence Beauvais

Visite de la Recyclerie du Pays de Bray

Travail collaboratif autour de la Tiny House

1er Juillet 15h30 à 17h30 : inauguration Recyclerie 2.0

2 Juillet de 12h00 à 15h00 : Barbecue Équipe

3 Juillet de 14h00 à 17h30 : Répare Café

16 Juillet de 14h00 à 19h00 : Après midi du Développement durable

Spectacle de Clown « Théâtre en l’air »

Présentation des activités du Solidarium

Visite de la Recyclerie

Présence de producteurs