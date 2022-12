La Nouvelle éco : la Maison Nana 1807 ouvre un salon de thé éphémère à Bourges

C’est à Rosières, sur la commune de Lunery dans le Cher, que Zacaria Nana, ancien ingénieur chez IBM, a créé début 2020 une société spécialisée dans la fabrication de thé à la menthe, Maison Nana 1807, un projet très lié à son histoire familiale. Né au Maroc, son père, Hajj Brahim Ibn Cherkaoui (dont le nom fut changé par Nana par l’état-civil français), est arrivé dans le Cher en 1966 pour travailler dans le bâtiment. Il s’est établi quelques années plus tard avec sa famille à Rosières. Devenu adulte, Zakaria y revenait régulièrement : “À chaque fois, ma mère me préparait un délicieux thé à la menthe”, se souvient-il.

Aujourd’hui, la Maison Nana 1807 propose dix recettes, dont un thé de Noël légèrement épicé, presque exclusivement sur son site internet dans une volonté de créer une relation directe avec le consommateur. Zakaria Nana participe également à quelques manifestations comme le Printemps de Bourges et le salon de la gastronomie.

Le premier étage du Parvis des métiers est prêt à accueillir ses premiers clients. - Maison Nana 1807

Créer une chaîne de salons de thé

En cette fin d’année, il installe jusqu’au 30 décembre un salon de thé éphémère au premier étage du Parvis des métiers à l’invitation de la Chambre des métiers et de l’artisanat et avec la complicité pour la décoration de l’Atelier de l’olivier à Mehun-sur-Yèvre. On pourra y déguster ses différentes recettes et quelques gourmandises dont un sablé au thé à la menthe créé par Cannelle et Bergamote, une biscuiterie artisanale située à Saint-Georges-sur-Moulon. Ce salon de thé éphémère a valeur de test. Zakaria Nana a en effet pour projet de créer une chaîne de salons de thé en France et à l’étranger. Le premier pourrait ouvrir à Rouen (Seine Maritime) dans le courant de l’année 2023.

Dans le même temps, des tests de plantation sont menés avec la ferme agroécologique de Château-Fer à Bruère-Allichamps avec pour ambition d’y produire trois à quatre hectares de menthe d’ici deux à trois ans.