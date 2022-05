La nouvelle éco - La manufacture de Longchamp s'agrandit et vous ouvre ses portes pendant deux jours

Il a révolutionné les arts de la table en proposant de la vaisselle et des décors en céramiques qui cassent les codes. Philippe Orliac a repris en 2016 la Manufacture de Longchamp pour l'orienter vers la porcelaine haut de gamme. Pari réussi ! Huit ans après, le site double la surface de son atelier et propose une nouvelle salle d'exposition. L'inauguration se déroule ce vendredi 27 mai à Longchamp. Vous pourrez aussi le découvrir ainsi que ses nombreuses collections au cours d'un weekend "portes ouvertes" organisé dans la foulée. Entretien avec Philippe Orliac.

Philippe Orliac, gérant de la Manufacture de Longchamp Copier

Philippe Orliac, gérant de la Manufacture de Longchamp © Radio France - Stéphane Conchon

Vous avez réactivé la Manufacture de Longchamp en 2016. Six ans après vous inaugurez un nouveau showroom et un nouvel atelier ce 27 mai. Ça veut dire que votre entreprise se porte bien ?

Elle se porte plutôt bien depuis la fin du covid puisqu'on agrandit de 100% son atelier. Idem pour le showroom. La manufacture emploie l'équivalent de 4 salariés temps plein pour un chiffre d'affaires de 200 000 euros.

Et vous vous installez aussi à Dijon, à la Cité de la gastronomie. Que peut on y découvrir ?

A Dijon, vous allez découvrir des produits standards, on va dire, qui ont des décors liés à la Bourgogne et au patrimoine gastronomique, et aussi toutes les dernières nouveautés qu'on peut trouver soit dans le magasin, soit dans les expositions.

Vous misez beaucoup sur votre présence à la Cité de la gastronomie pour booster les ventes ?

C'est avant tout une vitrine. J'espère qu'il y aura beaucoup de ventes, mais c'est un peu nouveau. Mais effectivement, en terme de visibilité, on compte beaucoup dessus. Et puis, on a quelqu'un qui a ouvert une boutique rue Jean-Jacques-Rousseau au numéro 72 et qui vend nos produits, qui s'appelle Maison Viviane.

Vous étiez la semaine dernière encore à Limoges, vous distribuez vos assiettes un peu partout ? Qui sont vos clients ?

C'est essentiellement les restaurateurs, mais il n'en manque pas en Bourgogne. Mais effectivement, il y en a d'autres dans le sud de la France, dans le Sud-Ouest et à l'étranger aussi au Portugal, au Japon, aux Etats-Unis un peu.

La vaisselle, c'est un peu comme les vêtements, il y a aussi des modes. Ça veut dire qu'il faut sans cesse innover, créer, trouver de nouvelles idées ?

C'est un peu notre créneau. Et d'ailleurs, on ne le fait pas que pour la porcelaine parce qu'on fait aussi des objets de décoration en céramique ou d'autre chose. Donc il faut être constamment sur la brèche. C'est le plus gros de notre travail, la création et la mise au point des produits.

Un exemple de décor en céramique réalisé par la Manufacture de Longchamp - Manufacture de Longchamp

Vous avez combien de collections aujourd'hui depuis la création de la Manufacture de Longchamp ?

Je ne sais pas. C'est digne d'une entreprise qui aurait 200 ans. C'est peut être 150 décors. Je travaille avec des artistes. C'était surtout pour pour le lancement et les premières collections qui fonctionnent encore avec des classiques comme Stéphane Ganneau, Adèle Tilouine ou un artiste dijonnais comme Franck Pitoiset ou encore Skima, ça fonctionne toujours. Et là, pour les dernières nouveautés, on le fait plus en interne puisqu'on intègre directement la mise au point en même temps.

Finalement, Philippe Orliac, vous vous considérez comme un artisan ou comme un artiste ?

(Rire) Dure question ! Je vais dire artisan pour ne froisser personne !

Vous organisez ce weekend du 28 et mai des portes ouvertes ?

C'est pour tous nos amis de Longchamp qui n'ont pas vu les nouveaux produits depuis deux ans au moins. C'est aussi pour tous les gens de Dijon et de la Plaine de Saône pour qu'ils puissent venir découvrir les produits. On compte aussi sur nos amis Suisses qui sont souvent dans la région en weekend. C'est vraiment tout public, ça permettra de découvrir les nouveaux produits et puis aussi les ateliers de production à partir de 9 h et demie jusqu'à 19 h.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La Manufacture de Longchamp est elle impactée par la hausse des prix de l'énergie ?

Effectivement, ça nous impacte beaucoup. On est obligé d'intégrer ça dans la partie création des produits pour être sûrs que cela ne va pas exploser les prix, avec une multitude de cuisson comme on faisait auparavant, avec des décors très chargés, avec de l'or et des choses comme ça. Mais effectivement, ça commence à devenir problématique et ça représente une hausse de 40 % sur les charges d'énergie. Pour l'instant, on l'a absorbé parce qu'on fait beaucoup de petites lignes, sur des produits qu'on détourne. Mais si ça continue à grimper, ça va poser des problèmes car ce sera forcément impacté sur les produits.