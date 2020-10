La nouvelle éco: la manufacture textile des Vosges se relance dans un avenir incertain

Fermée 15 jours pendant la période de confinement, la manufacture textile des Vosges de Ferdrupt a tenu grâce à des carnets de commandes remplis. L'entreprise en scoop depuis 2015 compte une vingtaine de salariés et produit chaque année 1 million de mètres de tissu.

"On est très diversifié et on tisse pour différents marchés, ce qui nous permet de tenir, même sans visibilité à long terme". Anne Orivel co-gérante de la scoop a pourtant fait ses comptes. L'épidémie de coronavirus a coûté un mois de revenus a l'entreprise qui réalise annuellement près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaire. Avec la reprise les carnets de commandes sont de nouveau passés au vert, mais il a fallu contracter un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 250 000 euros. Les investissements prévus ont été suspendus.

La manufacture textile des Vosges produit essentiellement pour l'ameublement et l'habillement. Anne Orivel est à la recherche de nouveaux débouchés, des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Mais dit-elle beaucoup de secteurs comme l'aéronautique et l'automobile demandeurs de produits textiles innovants sont sinistrés pour de longues années.

La crise liée à la Covid-19 n'est pas la seule source d'inquiétude. La filière textile peine toujours a recruter. Problèmes d'image de salaire et de conditions de travail. "Dans les 3 ans qui viennent plusieurs départs à la retraite sont programmés et les jeunes ne se bousculent pas pour prendre la suite" souligne Anne Orivel qui ajoute encore qu'elle vit au jour le jour en attendant la vraie reprise.