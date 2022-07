La nouvelle éco : la marketplace "J'achète en Comminges" fête son premier anniversaire

Cette plateforme permet aux commerçants commingeois de se faire connaître et de vendre leurs productions en ligne. La présidente de la communauté de communes Cœur et coteaux est notre invitée ce matin.

Première bougie pour "J'achète en Comminges". Cette "place de marché" en ligne permet aux commerçants et producteurs du territoire Cœur et Côteaux Comminges de proposer leurs objets et services sur une boutique en ligne.

Pour faire un premier bilan, la présidente de cette communauté de communes est ce matin notre invitée sur France Bleu Occitanie.

Magali Gasto Oustric, bonjour. Comment vous est venue cette idée ?

Avec le deuxième confinement, on a réuni rapidement les associations de commerçants du territoire et a émergé cette idée de créer une plateforme. C'était d'abord au vu du contexte que l'on était en train de vivre et puis, le travail a commencé effectivement à l'automne 2020.

Un an après le lancement, est-ce que vous prêt à concurrencer les grandes plateformes comme Amazon ?

Ah non, c'est encore un peu tôt. Et puis, on n'a pas cette prétention là. Mais pour autant, il y a déjà plus de 260 professionnels du territoire qui sont inscrits sur environ 1.000 répertoriés. Tous les commerçants peuvent s'inscrire : cela va de la prestation de service ou de la vente de produits alimentaires, de l'habillement, etc... Une chose très importante pour nous, c'est que la visibilité sur ce site est totalement gratuite pour les commerçants et les artisans du territoire.

Pour votre premier anniversaire, vous êtes donc satisfaite ?

Effectivement, on a pu bénéficier du plan de relance par l'Etat. Donc on est accompagnés financièrement par la Banque des territoires. Et ensuite, on co-finance le reste, sachant qu'on a recruté une community manager qui accompagne tous les professionnels pour pouvoir s'inscrire sur le site.

La vitrine "J'achète en Comminges", c'est un petit plus. Pour le moment, c'est en train de se développer, tout comme le fait d'attirer les personnes aussi en centre-ville, c'est d'ailleurs l'un de nos objectifs également.

Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite : une application peut-être ?

Oui, on y réfléchit à la création d'une application. Ensuite, on souhaite l'étendre au-delà de la communauté de communes Cœur et Côteaux Comminges. On est en train de l'élargir avec les deux communautés de communes voisines pour que ce soit la véritable plateforme de tout le Comminges, c'est à dire du sud du département de la Haute-Garonne.