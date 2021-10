La Nouvelle Éco : la marque © du Centre fait la promotion des produits régionaux

Suivant l’exemple d’autres marques régionales telles que Produit en Bretagne ou Saveur de Normandie, la Région Centre Val de Loire a créé le 8 décembre 2020 © du Centre, une marque alimentaire destinée à promouvoir les produits fabriqués sur son territoire en les identifiant par un logo. La marque regroupe aujourd’hui 124 adhérents dont 13 dans l’Indre et 28 dans le Cher, département qui en compte le plus.

Trois critères à respecter

Pour être agréés leurs produits doivent répondre à un cahier des charges qui repose sur trois critères. Pour commencer, au moins 50 % des ingrédients doivent provenir de la Région Centre. Il doit aussi s’agir de produits de qualité, reconnus comme tels par une appellation ou par un engagement à ne pas utiliser d’additifs de synthèse. L’entreprise dispose toutefois d’une période de deux ans pour se mettre en conformité. Enfin, elle doit être engagée dans une démarche de respect de l’environnement en menant par exemple des actions en faveur de la réduction de son empreinte écologique ou en privilégiant des emballages recyclables. À ce jour, 1443 produits sont référencés.

Une attente des consommateurs

La recherche croissante de produits locaux de la part des consommateurs depuis mars 2020 vient conforter cette démarche engagée avant le début de la crise sanitaire. “Cette crise nous a fait prendre conscience que l’on pouvait trouver de bons produits autour de soi et que l’on pouvait consommer autrement, de façon plus locale et respectueuse”, souligne Amandine Plaire, en charge de la marque © du Centre au sein de l’agence régionale Dev’up.

La prochaine étape est de faire connaître la marque du grand public. Des stands © du Centre sont prévus sur plusieurs événements à venir comme les Journées gastronomiques de Romorantin les 30 et 31 octobre et le Salon de la gastronomie de Bourges du 5 au 7 novembre. Une communication dans la presse et à la télévision est également programmée, de même que des actions dans les grandes surfaces avec une mise en avant des produits © du Centre pendant une semaine. “Nous avons beaucoup de travail pour nous faire connaître à la fois des entreprises et des consommateurs”, reconnaît Amandine Plaire. Dev’up a pour objectif de doubler dans un proche avenir le nombre d’adhérents.