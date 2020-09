La nouvelle éco : la marque Choomy's vend des gourdes durables au design auvergnat

C'est l'histoire de deux amies auvergnates, désirant lutter contre l'utilisation de bouteilles en plastique. En 2018, elles lancent la marque Choomy's et vendent des gourdes pratiques et durables. Aujourd'hui, les ventes se multiplient.

Chahrazade Noel et Amandine Trambouze ont déjà vendu plus de 2 500 gourdes en un an et demi.

Pratique et durable : c'est la marque de fabrique de Choomy's, créée il y a deux ans par deux meilleures amies auvergnates. Chahrazade Noel est la co-fondatrice. Elle raconte les débuts de cette aventure. "Je suis partie aux Etats-Unis suite à une expatriation. Les habitudes de consommation de bouteilles en plastiques ne sont pas les mêmes là-bas. Au niveau des salles de sport, beaucoup de personnes venaient avec leurs gourdes, aux motifs différents." De là, Chahrazade en parle à sa meilleure amie. "Une fois, Amandine est partie au sport en retard. Elle est allée cherchée une bouteille en plastique dans la poubelle pour la remplir. Beurk ! Il fallait qu'on fasse quelque chose par rapport à ça."

Design auvergnat

Les deux amies lancent alors Choomy's, une marque de gourdes tendance. Elles garderaient les boissons fraîches durant 24 heures et les boissons chaudes 12 heures grâce à l'acier inoxydable. On peut lire des messages tels que "Be strong and feel gourde", ou "Do it for you" sur les gourdes. La motivation et la positivité, c'est le credo de Choomy's.

Les gourdes sont aussi personnalisables. On peut y inscrire son nom, ou même celui de son entreprise ou de son club sportif. Seul point noir dans la marque : pour l'instant, même si le design est auvergnat, elles sont conçues en Asie. Il n'existe encore aucun fabricant de gourdes à double paroi en acier inoxydable en France. Mais les co-gérantes espèrent pouvoir produire au niveau local prochainement.

Environnement

Amandine et Chahrazade ont l'ambition de réduire un maximum la consommation de plastique grâce à leur gourde durable. "Il se trouve que la France est en retard par rapport à d'autres pays au niveau de la consommation de bouteilles en plastique." Chahrazade habite à quelques kilomètres au sud de San Fransisco, aux Etats-Unis. "Là-bas, les bouteilles en plastique sont bannies dans la plupart de la ville."

Depuis la crise sanitaire, les co-gérantes ont remarqué une augmentation de la demande, sans doute liée à la tendance zéro déchet. "On a une hausse des demandes de devis au niveau des entreprises. Les clubs sportifs sont aussi intéressés. Avant, quand on jouait au basket avec Amandine, on se partageait nos bouteilles à l'entraînement. C'est vrai que c'est pas très Covid-friendly !" rigole Chahrazade.

En un an et demi, Amandine Trambouze et Chahrazade Noel ont vendu plus de 2500 gourdes, qu'elles produisent petit à petit. "On travaille à flux tendu. On ne veut pas prendre trop de risques, on est une petite entreprise et puis on évite de trop produire pour rien."

A l'avenir, Amandine et Chahrazade souhaiteraient agrandir le choix des gourdes... et peut-être, plus tard, installer un entrepôt en Auvergne.

Les gourdes sont vendues exclusivement en ligne sur le site choomys.com

Emma Saulzet