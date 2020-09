La nouvelle éco : la marque de sport Snowleader s'installe au Versoud en Isère

Thomas Rouault, le co-fondateur de l'enseigne de sport Snowleader est l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère.

Pourquoi vous avez choisi notre département ?

On était à la recherche d’un site industriel qui nous permette de nous développer, avec une visibilité à long terme. Le positionnement entre Grenoble et Chambéry, sur la commune du Versoud, était très intéressant pour le recrutement. Par ailleurs, la proximité avec un territoire de montagne est évidemment un atout. Ce site va nous permettre d’atteindre nos objectifs de croissance.

Peut-on espérer des embauches et des retombées économiques en Isère ?

On projette d’embaucher sur ce site entre 80 et 120 personnes d’ici l’ouverture qui aura lieu au printemps 2021. Ce qui fait donc, à peu près, 80 créations d’emplois sur le site à son lancement. Nous avons des travaux à faire sur le nouveau site d’ici à la fin d’année et la mise en production sera progressive entre le printemps et la rentrée 2021 ou l’entrepôt devrait être capable de gérer l’ensemble des flux logistiques.

Si vous vous développez, ça veut dire que vous n’avez pas trop souffert du confinement ?

Alors au tout début, nous avons été fortement impactés avec la fermeture, du jour au lendemain, de toutes les stations de ski. Ça nous a mis un gros coup d’arrêt d’un point de vue économique. Par contre, dès les vacances de Pâques, on a senti un appétit de nos clients pour retourner dans la nature et repartir en montagne. Nous sommes repartis sur un rythme de croissance normal dès le mois de mai. On retrouve nos tendances d’avant le confinement de 20 à 30 % de croissance.

Donc, il n'y a pas de crainte des consommateurs face au risque d'une nouvelle saison éventuellement tronquée ?

Au contraire. On a plutôt une forte demande sur le ski de randonnée notamment. Les fortes chutes de neige de ce week-end ont donné envie à nos clients d’aller en montagne. Nos clients, frustrés de la saison dernière qui s’est arrêtée en plein milieu, ont un fort engouement pour nos produits dès le début de saison.

