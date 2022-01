La nouvelle éco - La marque "Nous Autrement" pour promouvoir les produits de Bourgogne-Franche-Comté

La marque "Nous Autrement" est officiellement lancée par l'Alliance BFC née d'une union des trois grosses coopératives agricoles de la grande région, Dijon Céréales, Terre Comtoise et Bourgogne du Sud. Elle compte mettre en valeur toutes les productions agricoles de nos terroirs et aider à les commercialiser. Mais pour bénéficier de ce label, les agriculteurs doivent adhérer à une charte contenant onze points et recevoir l'agrément d'une commission spécialement chargée de sélectionner les producteurs.

Les protagonistes de la marque "Nous autrement" lors de la conférence de presse de lancement officiel dans les locaux de Dijon Céréales © Radio France - Christophe Tourné

Où trouver les produits de la marque "Nous Autrement"?

Concrètement, la marque doit faire progressivement son apparition dans les 51 magasins Gamm vert de Bourgogne-Franche-Comté. Les produits qui seront estampillés "Nous Autrement" s’inscrivent dans un panel de gammes assez large :

- productions végétales (céréales, oléoprotéagineux, légumineuses) et animales (viandes, œufs) ;

- produits transformés d’alimentation et de terroir (farines, charcuteries, miels, jus…) ;

- produits destinés au jardin (plants et arbustes, supports de cultures d’origine locale)

- ou encore l’énergie (pellets bois, biogaz issu de la méthanisation).

Les 12 boulangeries du groupe Dijon Céréales (réseaux « L'Atelier du Boulanger » à Dijon et périphérie et « Fournil de l’Aubes’pain » en nord Côte-d'Or) ainsi que les 23 boulangeries du groupe Maison Roger (agglomération dijonnaise) porteront également "Nous Autrement" à travers leurs pains reflétant le savoir-faire des céréaliers, meuniers et boulangers de la région. « Ce n'est qu'un début, la marque et la démarche NOUS AUTREMENT sont ouvertes à tout ceux qui s’y reconnaissent et avec lesquels nous partageons les valeurs autour d’une production régionale de qualité, valorisée à son juste prix » conclut Christophe RICHARDOT. Cette marque se veut moderne et dynamique dans son affichage, mais aussi en mouvement pour accompagner l’évolution de la société en étant à son écoute, notamment via les réseaux sociaux.

Clément Tisserand, président et Christophe Richardot, directeur d'Alliance BFC © Radio France - Christophe Tourné

Entretien avec le directeur d'Alliance BFC, Christophe Richardot

La marque "Nous Autrement" initiée par l'Alliance BFC va faire son apparition dès cette semaine dans les 51 magasins Gamm Vert de la région. Elle est aussi présente sur les réseaux sociaux.

Parmi les engagements de votre démarche figure la juste rémunération des producteurs, de quelle manière ?

"Nous autrement", est une réflexion très structurée sur la manière d'appréhender cette marque "ombrelle" qui va ruisseler sur l'ensemble de nos activités, je l'espère, sur les PME locales, mais aussi sur les produits circuits courts. Cette approche de prix "justes", c'est notre credo et on peut le pratiquer parce qu'on est au carrefour entre la production et le consommateur, en tant que coopérative et donc on sait à un moment donné, quand on achète le produit, si ce produit est équitable et juste pour le producteur ou s'il ne l'est pas. Cela nous tient à coeur, et c'est important. Quand vous avez un blé qui a des coûts mondiaux parfois extrêmement faibles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on a malheureusement des producteurs en Bourgogne Franche-Comté qui travaillent à contre marges. On ne pourra pas influer sur les cours mondiaux, mais sur les approches régionales. On a un rôle à jouer pour préserver ce juste retour à l'agriculteur.

Est ce que ça risque de se traduire par des prix plus élevés pour les consommateurs au final?

Pas forcément. On va voir de quelle façon ça va se mettre en place, mais en tout cas, cette marque là, elle va surtout mettre en avant les produits locaux, mettre en avant ce côté "consommation locale" que les producteurs souhaitent mettre en place et que les consommateurs ont plutôt acquiescé en période malheureuse de Covid. Mais quelque part, pour notre monde agricole, on s'est aperçu qu'on était passé d'un agri bashing quand même assez marqué à une profession qui devient prioritaire pour la nation. L'objectif n'est pas d'augmenter les prix, mais d'avoir plutôt une vision un peu différente du consommateur sur les bons produits locaux que nos agriculteurs produisent. On n'est pas sur une augmentation de prix, mais plus sur un volume un peu plus conséquent et un peu plus local en termes de consommation de tous les jours.

Il existe déjà des labels comme "100% Côte d'Or", ou "Made in Jura". Est ce que vous êtes en concurrence ou vous êtes complémentaire?

L'Alliance BFC porte bien son nom et ça veut dire qu'on travaille en partenariat avec un nombre relativement important d'acteurs en Bourgogne Franche-Comté, y compris avec les départements et avec la région. L'objectif est vraiment que ce soit des marques partenaires. Bien évidemment, on peut très bien estampiller "Nous Autrement" sur des produits "100% Côte-d'Or" et puis "Nous Autrement" sur des produits qui sont très largement régionaux. Nous allons discuter avec toutes ces personnes pour lancer des super marques, c'est à dire de trouver la bonne adéquation et le bon positionnement du curseur pour que le cumul des deux communications et des stratégies aillent dans le même sens. Et quelque part, 100% Côte d'Or, c'est aussi de l'équitable et la marque locale qui sera développée par la région, défend aussi un juste prix pour les producteurs. Donc, il n'y a absolument pas de raison qu'on soit concurrent, tous nos efforts vont dans le même sens. On va être sur une démarche qui va permettre à des unions de faire la force, de passer un cap et de rencontrer des succès sur ces belles initiatives.

