La nouvelle éco : la marque Sarthoise de cosmétiques bio Meejin va souffler sa première bougie

Lancée une dizaine de jours avant le confinement, la marque Sarthoise de cosmétiques bio Meejin soufflera sa première bougie ce dimanche 7 mars. Sa fondatrice, Séverine Martin, tire un bilan positif de cette première année.

D'abord "pétrifiée" par les conditions dans lesquelles elle ouvrait son entreprise, Séverine Martin s'est rapidement adaptée : "on a développé de nouveaux produits, qui n'étaient pas prévus au départ", explique-t-elle.

Quand on a vu que le personnel médical avait les mains abimées à cause de l'usage intensif du gel hydroalcoolique, on a co-développé, avec une savonnerie, un savon hydroalcoolique qui nettoie et hydrate" - Séverine Martin, fondatrice de Meejin

Après un an d'existence, la cheffe d'entreprise tire un bilan positif : "on a créé trois contrats en alternance, lancé trois nouveaux produits, et débuté de nouveaux partenariats, notamment pour la distribution en pharmacie".

La fondatrice de Meejin avait d'ailleurs prévu de baisser ses prix à mesure de l'évolution de la marque, ce qu'elle va déjà pouvoir faire. "On est une toute petite entreprise. L'idée est de pouvoir, au fur et à mesure de notre développement, démocratiser le bio en permettant aux clients de bénéficier des économies d'échelles qu'on fait sur les productions", explique Séverine Martin.