La Nouvelle Eco : la marque Yeli obtient le label "VertVolt"

Un label de plus dans les offres d'énergie ! Mais celui-là est censé valider et garantir une notion réellement "verte" à l'énergie que vous achetez. "VertVolt" distingue, entre autres, le fournisseur d'énergie grenoblois Yéli. Sa responsable Michèle Toko, nous en dit plus.

Yéli, un fournisseur d'énergie basé à Grenoble, est en fait une marque de Gaz et Electricité de Grenoble (GEG). Yéli vient de recevoir un label de l'ADEME, certifiant qu'il vous délivre de l'énergie verte et conçue en France, voire même en Auvergne-Rhône-Alpes.

France Bleu Isère : Yéli, c'est une des marques de GEG, le fournisseur d'électricité de Grenoble. Pourquoi y avait-il besoin d'une autre marque quand on est un fournisseur local ?

Michèle Toko : La première raison, c'est pour plus de communication, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on s'appelle Gaz électricité de Grenoble et qu'on va rencontrer des clients à Lyon, on nous demande, pourquoi vous êtes là ? Vous êtes grenoblois, vous pouvez fournir l'énergie à Lyon ? On passe un petit temps à réexpliquer aux clients qu'en fait, on peut fournir partout en France. Deuxième raison, c'est qu'avant, c'était aussi pour porter notre engagement dans les énergies renouvelables plus loin que d'autres territoires. Comme vous le savez, GEG est producteur d'énergies vertes renouvelables avec une capacité de production qui est autour de 300 gigawattheures.

Et donc vous recevez aujourd'hui ce label de l'ADEME, l'agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie, Le label "VertVolt", ça signifie quoi ?

En fait, ce label est mis en place pour une simple et bonne raison : permettre au consommateur final de gagner en lisibilité et en transparence lorsqu'il achète une offre verte. Parmi les offres "électricité verte", toutes ne vont pas garantir que l'électricité achetée provienne véritablement d'énergies renouvelables. L'objectif de l'Ademe est vraiment de permettre au consommateur final, lorsqu'il achète une offre verte, d'acheter une offre qui soutient véritablement la production d'énergie d'énergies renouvelables sur le territoire français.

Yéli essaye aussi non pas uniquement de vendre des produits et des services, mais aussi d'accompagner à porter des projets ?

On se veut vraiment facilitateur pour aider le consommateur et les entreprises à consommer mieux. Et ceci, sans jugement, sans démagogie, évidemment, mais en donnant les moyens. Et c'est pour ça qu'on a créé le principe de la jauge, pour permettre aux gens de s'engager vraiment à une échelle qui leur parle et qui leur correspond. Et au-delà de ça, de pouvoir aussi accompagner une association engagée dans le développement durable. Donc, aujourd'hui, c'est la planète des champs avec qui on s'est engagé et on porte deux projets dans la région, avec Gaël notamment, qui élève des brebis en Isère, et Jean-Charles, qui lui est plutôt maraîcher dans l'Oisans.

