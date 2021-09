La nouvelle éco : la Mecanic Vallée, dans le Lot et l'Aveyron, tente de recruter malgré les difficultés

Ce qu'on appelle la Mecanic Vallée représente environ 200 entreprises de l'aéronautique, de l'automobile et de la machine-outil totalisant 13.000 emplois dans le Lot, l'Aveyron, et la partie sud du Limousin (la Corrèze et la Haute-Vienne). La Mecanic Vallée, c'est de grands noms comme Ratier (Figeac), Figeac Aéro, Pivaudran (Souillac) ou JPM (Naucelle), et de plus petits acteurs tout aussi indispensables au dynamisme du territoire.

Et la situation est paradoxale. "Il y a certes des entreprises en difficulté, mais d'autres ont du mal à recruter des collaborateurs. Plus de 200 postes à pourvoir sur des métiers en tension : maintenance, soudure, chaudronnerie", détaille Aurélie Monteillet, responsable du site de Cambes du Pôle Formation - UIMM Occitanie.