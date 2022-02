La nouvelle éco : la menuiserie Battut entre dans une nouvelle ère

Il veut faire rentrer la menuiserie Battut dans une nouvelle ère. Pascal Rouaix vient de reprendre il y a quelques semaines l'entreprise familiale, implantée à Cayrac à côté de Réalville (Tarn-et-Garonne). Spécialisée dans l'agencement d'intérieur, l'entreprise a travaillé pour la Halle aux grains, au tribunal de Toulouse ou encore à l'hôtel Sheraton de l'aéroport Charles-de-Gaulle.

Objectif du nouveau chef d'entreprise : faire entrer le numérique dans la menuiserie. "Battut est une entreprise qui a une très, très forte notoriété et un savoir-faire reconnu de tous, explique Pascal Rouaix. C'est une entreprise qui est un petit peu en perte de vitesse et donc l'idée, c'est d'être en capacité de la dynamiser. C'est une entreprises que j'appellerai une belle endormie, qui a vraiment de belles capacités pour rebondir et se développer !"

"Mon idée, c'est de moderniser l'outil, poursuit Pascal Rouaix. Il y a beaucoup de choses qui sont réalisées de manière empirique, donc on va amener du digital. Par exemple, pour faire de la modélisation 3D, pour que les gens puissent plus simplement se projeter sur le mobilier."

Cinq embauches en 2022

En 2021, l'entreprise a réalisé 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 20 salariés. En 2022, Battut prévoit aux moins trois embauches "ne serait-ce que remplacer des départs en retraite. Cela peut aller jusqu'à cinq", précise Pascal Rouaix. Il veut aussi investir dans des machines, des outils à commande numérique "pour être plus efficaces, plus fiables et être en capacité d'absorber plus de volumes".

Pascal Rouaix se projette aussi sur de nouveaux marchés : "Je pense aux magasins plutôt haut de gamme, de luxe, où il n'y a que des ouvrages sur mesure. Il y a une réelle demande et je suis convaincu qu'avec le savoir faire de Battut, c'est un marché porteur à développer."

Un projet sur le long-terme qui a de beaux jours devant lui estime le nouveau chef d'entreprise : "Je suis convaincu que le bois, notamment avec les nouvelles réglementations environnementales et la tendance actuelle, a de très beaux jours devant lui"