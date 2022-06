La nouvelle éco - La microbrasserie 90 bpm accélère le rythme en s'installant à Ahuy

La microbrasserie dijonnaise 90 BPM s'installe dans la zone commerciale d'Ahuy et propose désormais un espace bar et de vente à emporter. En multipliant ses capacités de production par six, l'entreprise vise désormais à réduire les ruptures de stock et un chiffre d'affaires de 600 000 euros.

Léo Bucher et Victor Michon-Petit ont deux passions communes, la musique et la bière artisanale. Si la première leur a permis de se rencontrer, la deuxième leur a permis de s'associer pour créer l'entreprise 90 BPM. La microbrasserie passe désormais à la vitesse supérieure en multipliant par six ses capacités de production grâce à son installation dans de nouveaux locaux dans la zone commerciale d'Ahuy. On peut non seulement y goûter les bières Craft et en acheter, mais aussi venir y boire un verre avec modération, et y passer un après-midi de détente. Entretien avec l'un de ses cofondateur, Victor Michon-Petit.

Victor Michon-Petit, cofondateur de la microbrasserie 90 BPM à Ahuy © Radio France - Christophe Tourné

90 BPM, ça veut dire quoi ?

C'est un petit clin d'œil à la musique parce qu'avec mon associé, quand on s'est rencontrés, on faisait de la musique ensemble. Léo était batteur et moi, j'étais guitariste. Et puis c'est aussi notre année de naissance 90, et les initiales dont celles de nos noms de famille. Bucher, Petit et Michon.

Vous produisez de la bière craft. Qu'est ce que c'est exactement ?

La bière craft, ce n'est pas facile à définir, mais on pourrait dire que c'est la bière artisanale qui va proposer des styles de bières modernes, par exemple les IPA et les "stout", les bières acides comme appelle aussi les "sour", etc.. On ne va pas raisonner en termes de blonde, blanche, ambrée. C'est vraiment au niveau des recettes que ça change.

Contrairement à beaucoup d'autres microbrasseries, vous commercialisez votre bière en canette plutôt qu'en bouteille, pourquoi?

C'est un choix qui était motivé par plusieurs choses. On fait des bières qui sont très houblonnées et en fait, le houblon a un grand ennemi, c'est la lumière. Il se trouve que la canette, c'est le meilleur contenant pour protéger le houblon de la lumière, ce qui n'est pas forcément le cas de la bouteille, par exemple. Et puis il y a aussi la protection de la bière par rapport à l'oxygène, ce qu'on appelle l'oxydation. Les canettes permettent vraiment, grâce à certaines techniques de remplissage, de limiter au maximum l'apport d'oxygène pendant la mise en canette. Ce sont donc les deux grands avantages.

Les bières 90 BPM sont conditionnées en canette pour les préserver de la lumière et de l'oxydation - 90 BPM

Vous venez de vous installez dans de nouveaux locaux, dans la zone commerciale d'Ahuy. Que proposez vous sur place ?

On a forcément la brasserie avec ses cuves qui sont visibles. On propose aussi un espace bar et de vente à emporter. Vous pouvez venir du mercredi au vendredi, et même le samedi, pour boire un verre sur place, prendre des bières à emporter, si vous avez bien aimé les bières que vous avez goûté. Et puis, on dispose aussi d'une grande terrasse avec un terrain de pétanque, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Notre idée, c'est de faire quelque chose "after work" pour les gens qui travaillent dans la zone et dans le coin, pour qu'ils puissent venir boire un verre après le boulot, car on ne ferme pas très tard. De plus, notre nouveau site est accessible facilement en voiture ou en vélo et il y a de la place.

On n'est pas obligé d'aller sur place car on peut également trouver vos bières sur Internet ?

Effectivement, on a un site où toutes nos bières sont disponibles à la vente et on livre partout en France. Il faut compter à peu près 5 € pour un relais colis.

Vous produisez finalement combien de bières différentes ?

L'année dernière, on a réalisé une trentaine de bières différentes. L'idée, c'est bien sûr d'en garder sept ou huit un peu en permanence. Nos cuves et notre capacité de production faisaient qu'on était souvent en rupture de stock. Ce sera très vite du passé puisqu'on est en train d'installer tout notre nouveau matériel qui sera prêt la semaine prochaine. On aura toujours sept ou huit bières différentes disponibles, avec des éphémères et puis des permanentes. On propose aussi une bière sans alcool vendue à 2,50 €. C'est une petite eau pétillante au houblon. Après, on a des bières, comme notre Pale Ale, notre petite bière blonde houblonnée, qui est autour des 3,30 euros.

Quels sont les objectifs que vous êtes fixés en terme de ventes ?

Avec le nouveau matériel, l'idée, c'est de multiplier par notre capacité de production par six. Donc l'année dernière, on avait fait 250 hectolitres (25 000 litres) et cette année, on va plutôt être à 850 / 900 hectolitres. Ça nous emmènera autour de 600 000 € environ.

