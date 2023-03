La Nouvelle éco : la Mission locale de Châteauroux emmène des jeunes visiter des entreprises

Accompagner des jeunes de 16 à 25 ans vers une formation ou un emploi, telle est la vocation des missions locales. Il existe trois structures de ce type dans l’Indre à Issoudun, Le Blanc et Châteauroux. Cette dernière intervient sur un périmètre qui couvre toute la partie nord-ouest du département dont l’agglomération castelroussine, principal bassin d’emplois.

Différentes actions sont menées afin de mettre en relation des jeunes et des entreprises. Plusieurs visites d’entreprises sont par exemple organisées chaque mois. “Dans un contexte comme celui que l’on rencontre aujourd’hui où beaucoup de secteurs d’activités sont en recherche de main d’œuvre, les entreprises ouvrent facilement leurs portes aux initiatives comme les nôtres”, reconnaît Éric Ploux, directeur de la Mission locale de Châteauroux.

Durant deux bonnes heures, un petit groupe de jeunes découvre une entreprise avec ses différents postes de travail. Ils ont la possibilité d’échanger avec des membres du personnel. “Cela permet de vérifier que ce qui s’y passe est conforme à ce qu’ils ont imaginé ou bien de se plonger dans un univers professionnel qu’ils ne connaissent pas”, explique Éric Ploux.

Une première étape

Ces visites constituent souvent une première étape. Elles peuvent par exemple déboucher sur un stage de deux semaines et par la suite un recrutement pour une mission intérimaire. “Un cercle vertueux se met en place, poursuit le directeur, certains jeunes vont être repérés lors de la visite par l’employeur au vu de leur comportement. Pour d’autres, une visite ne suffira pas, il faudra plusieurs rencontres pour que naisse quelque chose, cela peut prendre un peu plus de temps.”

Du 21 mars au 20 juin, la Mission locale de Châteauroux pilote l’opération Le Printemps des jobs d’été avec un forum qui aura lieu mercredi 7 juin place de la République. “Sa finalité première est de faire se rencontrer des jeunes qui cherchent un emploi pour l’été, comme son nom l’indique, et des entreprises qui sont à la recherche de main d’œuvre temporaire. Mais en réalité, c’est un peu plus que ça car, à la faveur de toutes ces rencontres, des employeurs vont proposer des jobs étudiants à certains, ils vont aussi parler apprentissage avec d’autres. Bref ça va s’inscrire un peu plus loin que le seul été 2023,” souligne Éric Ploux.