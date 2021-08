La nouvelle éco : "la montagne a tiré son épingle du jeu cet été" d'après le porte-parole du Club Med

Dans la nouvelle éco et alors que l'été touche à sa fin, l'heure est au bilan pour les acteurs du tourisme en Pays de Savoie. Cet été, "la montagne a tiré son épingle du jeu" d'après Thierry Orsoni, le porte-parole du Club Med.

C'est un "bilan plutôt satisfaisant" explique en cette fin du mois d'août le porte-parole du Club Med, Thierry Orsoni. Notamment grâce aux taux d'occupation des six resorts ouverts du groupe en Pays de Savoie. "Certains ont frisé les 100% à la mi-août" cite en exemple le directeur de la communication du Club Med.

Une grande tendance montagne

Malgré une saison placée une nouvelle fois sous le signe du Coronavirus, "l'envie de vacances, de voyages" des Français a été plus forte, estime Thierry Orsoni. D'après le porte-parole du Club Med, "la montagne a tiré son épingle du jeu, d'abord parce que c'est une nouvelle destination, un nouvel exotisme".

La preuve par le succès des activités de plein air. D'après Thierry Orsoni, "80% des clients du Club Med ont pratiqué de la balade, de l'excursion, de la randonnée à pieds ou à vélo. Auparavant, l'engouement était moins grand".

Quid de la prochaine saison d'hiver ?

Pourtant cette saison estivale est loin de compenser les pertes du début d'année 2021, provoquées par la fermeture des remontées mécaniques. Pour le groupe, "cela s'est traduit par le fermeture de 14 resorts Club Med dans les Alpes, et par une perte de chiffres d'affaires de 260 millions d'euros". Jusqu'ici, le Club Med a perçu "10 millions d'euros" d'indemnités indique Thierry Orsoni.

Mais en cette fin du mois d'août où les regards sont déjà tournés vers la prochaine saison d'hiver, "je crois qu'il faut regarder les choses avec optimisme grâce à l'augmentation de la couverture vaccinale et grâce au pass sanitaire" ajoute le porte-parole du Club Med. Pour lui, les clients du groupe sont également optimistes sur une ouverture des remontées mécaniques pour la saison 2021-2022. La preuve, "nous avons une tendance de réservation pour les vacances du second semestre supérieures de 90% par rapport à l'année dernière" explique Thierry Orsoni. Néanmoins, ces chiffres restent inférieurs à ceux de 2019. La situation d'avant-crise n'est donc toujours pas retrouvée pour le Club Med.