La nouvelle éco - La montre Côte-d'Orienne qui va faire plus d'un envieux

Et si on attendait jusqu'au 25 novembre pour changer d'heure ? Cela semble impossible en revanche, c'est à partir de cette date que vous pourrez changer de montre. Une toute nouvelle arrive sur le marché. Elle a été imaginée par Fabien Bardy, un jeune Talantais de 21 ans qui a créé sa société pour commercialiser cette très belle montre. Entretien avec cet entrepreneur côte-d'orien atypique.

Le logo de la SAS Fabien Bardy - Fabien Bardy

A seulement 21 ans, vous créez votre entreprise et vous lancez votre propre montre, pourquoi ?

J'ai toujours voulu créer quelque chose, entreprendre, construire un objet, avoir quelque chose de réel. J'ai toujours été passionné par la montre. C'était une idée qui est devenue projet. Et ce projet est aujourd'hui devenu réalité, ainsi que la SAS qui a vu le jour cet été.

Est-ce qu'on vous a suivi dès le départ ?

Quand on est jeune, c'est compliqué d'avoir une certaine crédibilité. Au départ, j'ai vraiment avancé tout seul, très progressivement, et au bout de deux ans et demi, j'ai présenté mon projet à mon beau père qui l'a trouvé bien avancé, et qui m'a apporté sa confiance non seulement en mon projet mais aussi, en moi. Il a donc décidé de m'accompagner dans l'aventure. Il est associé dans l'entreprise, dans la S.A.S. J'ai donc désormais, grâce à lui, une certaine crédibilité lorsque je me présente face à des interlocuteurs, car il a plus de 70 ans et il a de l'expérience. Les personnes n'ont pas le même regard. De plus, maintenant, j'ai le produit avec moi, parce que cette montre existe réellement.

Dans ce coffret, la montre Fabien Bardy qu'on découvrira le 25 novembre lors d'une soirée de gala à Prenois © Radio France - Christophe Tourné

Elle est même très belle. Vous pouvez nous la décrire ?

Avant d'avoir ce prototype là, on en a réalisé une bonne dizaine. Quand on a fait une étude de marché, c'est celle-ci qui a plu le plus parce qu'elle séduit à la fois les hommes et les femmes. On touche donc un public très large et ça, c'est super intéressant. Il a fallu être original, mais pas trop non plus. Et surtout, il fallait utiliser un code couleur et des matériaux qui plaisent pas à tout le monde. Au niveau des couleurs, c'est du noir et du blanc, donc très classique, très sobre et très élégant. Le noir, est laqué imitation "piano". Le blanc apporte un effet de contraste. Le bracelet est noir, et le fond de l'écran est bleu. Un très beau bleu, une couleur moderne et qui permet également un superbe contraste.

Même le coffret est luxueux et porte le logo de la SAS Fabien Bardy © Radio France - Christophe Tourné

Quand on parle de montres ou d'horlogerie, souvent, on pense à la Franche-Comté ou à la Suisse ?

Le mécanisme est Suisse. Je travaille avec ces entreprises parce que ce sont les meilleures dans leur domaine et sont reconnues mondialement. C'est donc un gage de qualité et c'est plus vendeur. Je suis allé en Suisse, je suis allé à Besançon, j'ai rencontré ces entreprises et on a travaillé ensemble.

Vous avez réalisé une étude de marché ou un business plan?

Oui, pour un premier modèle et pour un lancement, il fallait vraiment une montre qui parle à tout le monde et qui puisse séduire un maximum d'acheteurs. Nous allons la lancer en nombre limité de 200 exemplaires. On pourra la trouver via plusieurs canaux de distribution, sur Internet et sur les réseaux sociaux principalement. On aura également des points de vente physiques comme deux bijouteries à la Toison d'or, à l'hôtel de "La Cloche" à Dijon où elle sera en exposition dans les vitrines et chez "voyage de style", un magasin de Quetigny, spécialisé essentiellement dans la décoration.

Fabien Bardy lance une montre Côte-d'Orienne à partir du 25 novembre Copier

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le mystère gardé jusqu'au 25 novembre

Pour découvrir la montre Fabien Bardy, il va falloir patienter jusqu'au 25 novembre. Elle sera présentée au cours d'une soirée de gala à Prenois. Le jeune entrepreneur espère ainsi créer l'envie et attiser la curiosité. Pour l'organisation de la soirée, rien n'est non plus laissé au hasard, une vidéo de présentation est prête, tout comme la vitrine et les animations. Vivement le changement d'heure..., et de montre !

La montre sera dévoilée au cours d'une soirée de lancement à Prenois la 25 novembre Copier

Fabien Bardy tenant sa main le coffret contenant la montre © Radio France - Christophe Tourné

Le prix de cette montre ? 690 euros