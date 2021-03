La nouvelle éco : la nouvelle génération aux commandes des vignobles Chanfreau

Direction le Médoc ce matin dans "la nouvelle éco" avec un coup de projecteur sur les vignobles Chanfreau : cinq propriétés sur les appellations Listrac-Médoc et Moulis-en-Médoc. Ces propriétés sont désormais gérées par les deux fils de la famille.

Des vins récompensés

C’est l’histoire d’un vignoble acquis par la famille en 1962. Et la dernière génération en a donc pris les rênes ces derniers mois. Les parents Marie-Hélène et Jean Chanfreau ont passé la main à leurs deux enfants Loïc et Guillaume. Deux garçons qui s’entendent bien et se partagent désormais les tâches. Guillaume se concentre sur la partie technique, la fabrication du vin. Loïc gère de son côté les secteurs commercialisation, marketing et communication. Ils dirigent une équipe de 25 salariés dont les plus anciens sont présents sur les propriétés depuis 40 ans. Et ils vont tenter de maintenir la qualité d’un vignoble qui vient de recevoir quelques belles récompenses à l’occasion du dernier classement des Crus Bourgeois du Médoc. Le Château Lestage a été promu Cru Bourgeois Exceptionnel et Château Fonréaud, Cru Bourgeois Supérieur. Les propriétés en AOC Moulis en Médoc ne sont pas en reste : le Château Caroline accède au rang de Cru Bourgeois Supérieur et le Château Chemin Royal est classé Cru Bourgeois.

Engagés dans des démarches environnementales

Les vignobles Chanfreau ont déjà obtenu la certification Terra Vitis et HVE 3 (haute valeur environnementale) et sont bien décidés à poursuivre sur ce chemin. Des essais en bio ont déjà été lancés, d’autres sont également en cours en agroforesterie qui associe les arbres et l’agriculture ou encore en agroécologie. La démarche est donc bien entamée, ce qui n’empêche pas les investissements sur les installations techniques. Le Château Lestage et le Château Fonréaud bénéficient ainsi de tous nouveaux cuviers. De quoi permettre à Guillaume et Loïc de poursuivre avec succès la belle histoire familiale.