La nouvelle éco : la nouvelle vie de l'épicerie du Vast dans le Val de Saire

Au Vast, dans le val de Saire, deux jeunes frères, originaires de Rouen, font revivre l'épicerie de la commune, le Tournebride. Gabriel et Julien Pelfrêne sont installé depuis le 1er septembre 2020 avec la volonté de créer un vrai lieu de vie, comme avant

Gabriel et Julien Pelfrêne, 23 et 29 ans, ont rouvert le Tournebride le 1 er septembre 2020, au cœur du Vast, petite commune d'un peu plus de 300 habitants dans le Val de Saire.

Les deux frères, originaires de Rouen, espèrent créer un vrai lieu de vie et d'échange. Ici, on peut prendre son café, manger une omelette le midi, acheter sa baguette ou son sucre à l'épicerie et même retirer de l'argent.

Gabriel est le plus jeune des deux frères. A 23 ans la campagne ne lui fait pas peur, il espère faire revivre le lieu, emblématique de la petite commune. "Beaucoup de de gens reviennent, qui ont connu les anciens propriétaires, et parfois il y a de l'émotion.

Dans le temps ça tournait beaucoup, c'était un lieu de vie, et on voulait retrouver ça, ce lien social. Les gens commencent à se recroiser ici alors que ça n'existait plus depuis longtemps.

Du rêve à la réalité

Un lieu centenaire sur lequel Julien, le plus âgé des deux frères, a eu le coup de cœur un peu par hasard. " _C'était un fantasme de tenir un commerce à la campagne_. Un jour en passant, quand j'ai vu que c'était à vendre, je me suis dit ce serait cool de tenir un commerce comme ça et c'est devenu concret "

Le rêve devient réalité mais il en fait de l'énergie, au jour le jour. " Depuis un mois, on court partout. On est encore dans les démarches administratives, on relance la machine, la restauration, l'épicerie...Mais ça fait plaisir, il y a plein de choses à faire."

Le potentiel est important : certains demandent déjà une ouverture le dimanche, alors que Le Vast est au carrefour du secteur touristique du Val de Saire.