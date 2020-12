La Nouvelle Eco : la papeterie du Poitou emballe les cadeaux du monde entier

Chaque année, pendant les fêtes, c'est un élément indispensable : le papier cadeau. Les emballages sont de toutes les couleurs, parfois à paillettes ou avec toutes sortes de motifs, mais surtout, ils sont "made in France", et plus précisément fabriqués dans la Vienne. La papeterie du Poitou produit 5 000 tonnes de papiers cadeaux chaque année. "L'usine fait 18 000 m², explique Pascal Pellegrin, le directeur. On peut y stocker jusqu'à 10 millions de petits rouleaux de 2 mètres, ceux qu'on trouve en grande distribution." La capacité de stockage est la force de l'entreprise : "On a pratiquement 300 références en rouleau de 100 mètres disponibles. Le client qui commande aujourd'hui peut être livré en 48 heures."

Certes, ce stock a un coût important mais c'est l'une des stratégies de l'entreprise, souligne le directeur : "C'est ce qui nous différencie de nos concurrents mais surtout, nos stocks nous permettent d'éviter la pénétration de la concurrence étrangère sur le marché. Tout le monde n'est pas capable de livrer aussi rapidement que nous." Et l'entreprise de la Vienne n'emballe pas que les cadeaux en France, elle s'exporte aussi à l'international.

Les stocks importants de l'entreprise sont l'un de ses points forts vis-à-vis des concurrents étrangers. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"En France, on travaille essentiellement avec la grande distributyion, les grossistes mais on réalise 20 % de notre chiffre d'affaires à l'étranger. On a un certain nombres de marchés, on vend au Japon, à Dubaï, aux Etats-Unis... C'est assez vaste !", lance, tout sourire, Pascal Pellegrin.

Chaque bobine correspond à 30 000 mètres de papiers. Il suffit d'une matinée pour imprimer l'ensemble de la bobine. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Pourtant, cette année n'a pas été aussi joyeuse que les précédentes. Les deux confinements ont impacté la production de l'usine : "Lors du premier confinement, il a fallu fermer la totalité de l'usine pendant 5 semaines. On a réussi à rattraper un petit peu mais le deuxième confinement a été plus violent puisqu'il est intervenu pendant le coup de feu, en octobre-novembre, alors que sur cette période, on réalise 50 % de notre chiffre d'affaires. C'est une année à oublier"

Une situation difficile qui n'empêche pas Pascal Pellegrin de se tourner vers l'avenir : "Dès le mois de janvier, on va commencer à implanter la collection 2021. On va continuer à investir, à moderniser notre outil de fabrication et on va continuer à diversifier notre gamme. On a lancé de nouveaux supports, à base de fibre recyclée, des produits différents que ceux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché." L'entreprise, fondée en 1947 a donc encore de nombreuses années devant elle.