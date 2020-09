La nouvelle éco : la pâte à tartiner Nut'Alsace ne connaît pas la crise

Les ventes de la pâte à tartiner alsacienne Nut'Alsace sont toujours stables malgré la crise du coronavirus. La chocolaterie Jacques Bockel en a écoulé plus de 40 tonnes l'année dernière et les prévisions restes positives en 2020.

La Nut'Alsace est devenue l'un des produits stars de la chocolaterie alsacienne Jacques Bockel. Cette pâte à tartiner sans huile de palme résiste à la crise du coronavirus avec des ventes stables dans ses 14 boutiques du Grand-Est.

Plus de 60 tonnes écoulées l'année dernière

A son lancement en 2013, 800 kilos de Nut'Alsace avaient été vendus. L'année dernière c'est plus de 60 tonnes qui ont été écoulées. Une tendance que la crise du coronavirus n'a pas freiné. "Elle n'a pas perdu en notoriété, les consommateurs ont continué à l'acheter", décrit Camille Bockel, l'une des filles du fondateur et coordinatrice des 14 boutiques Jacques Bockel dans le Grand-Est. "Pendant le confinement les gens ont fait plus attention par rapport aux sorties, mais au niveau du chocolat ils sont revenus."

Produit de qualité

La Nut'Alsace se présente à l'inverse de son concurrent direct : le Nutella. La pâte à tartiner n'a pas d'huile de palme dans sa composition. Un argument qui attire la clientèle, comme Elodie, originaire de Sélestat : "cela faisait longtemps que je voulais passer à la pâte à tartiner sans huile de palme, et je recommande, c'est très bon." Même avis pour son compagnon Maxime : "c'est moins industriel, c'est un artisan, c'est local."

Les noisette, très présentes dans la recette de Nut'Alsace, sont sélectionnées avec soin. "La meilleur noisette au monde, l'italienne, piémontaise", précise Myriam, préparatrice de commandes chez Bockel. Une qualité qui a un coût : entre 8 et 13.50 euros le pot de 250 grammes selon les saveurs.

