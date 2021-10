La nouvelle éco : la pénurie de matériaux menace la santé des entreprises du bâtiment

La flambée des prix des matières premières et la pénurie de matériaux sur le marché international ralentissent les chantiers et font augmenter la facture. Certaines entreprises se retrouvent dans le rouge. Exemple dans le département de l'Oise

C'est un fléau qui menace les chantiers et la santé des entreprises du secteur du bâtiment et la Picardie n'est pas épargnée. C'est une véritable flambée des prix des matériaux qui sévit sur le marché international depuis le début de l'année 2021. La faute à la pénurie de matières premières et à une très forte demande des pays asiatiques ou des Etats-Unis. La pénurie sur le marché mondial ralentit les chantiers et fait augmenter la facture. Certaines entreprises se retrouvent dans le rouge.

Dans l'Oise par exemple, pour certains matériaux, "Ce qu'on achetait 100 euros, on le paie désormais 220 euros !" déplore Pascal Gérand. Il dirige la société Gécape dans l'Oise, une entreprise d'étanchéité et d'isolation de toiture. Il a décidé de puiser dans sa trésorerie pour stocker 400 000 euros de matériel afin limiter la hausse du coût de ses chantiers. "Mais ceux qui n'ont pas de trésorerie, comment s'en sortent-ils"? se demande-t-il.

A la fédération française du bâtiment de l'Oise (FFB60), on constate déjà des baisses d'activité chez les entreprises du bâtiment et selon Guillaume Gamache, le secrétaire général de la FFB60, certains chantiers, signés il y a plusieurs mois, sont déjà à perte, du fait de la hausse des matériaux: "J'ai un exemple d'une entreprise de charpente sur la région parisienne, un marché de 197 000 euros signé au mois de mars va leur coûter aujourd'hui 251 000 euros. Plus de 50 000 euros ce n'est pas absorbable", explique-t-il

Il est vrai que quand un devis est signé, impossible d'augmenter la facture. Les professionnels du secteur aimeraient que des mesures provisoires soient mises en place par le législateur, comme la possibilité, pour les marchés publics, de pouvoir faire augmenter la facture, ou encore la prise en charge, comme pendant le Covid, du chômage partiel.