La Nouvelle Eco - "La période Covid a été porteuse" pour l'artisanat dit une éventailliste de Limoges

Passionnée de couture depuis l'enfance, Christelle Boutaud a décidé de s'y consacrer vraiment suite à un licenciement en 2019. Une reconversion forcée, mais pas pour autant subie pour cette Limougeaude, convaincue que c'était le moment de se lancer. Et la crise du Covid 19 ne l'a pas découragée, bien au contraire. Elle témoigne ce matin dans la Nouvelle Eco.

La couture, je suis tombée dedans petite, par ma grand-mère qui était couturière costumière.

Autodidacte, Christelle Boutaud n'a jamais suivi de formation de couturière. Ce n'était pas non plus son métier, puisqu'elle a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le secteur du bâtiment, mais son licenciement lui a donné le loisirs d'approfondir sa passion, en particulier pour les éventails. Elle entame des recherches, puis se met en tête d'en fabriquer, en utilisant des tissus ramenés de ses voyages.

Pour cette technique, la quinquagénaire rencontre l'un des cinq éventaillistes installé en France, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Elle se forme à ses côtés et visiblement ses créations plaisent aux clients. Pour elle, c'est en partie lié au contexte. "Je pense que la période Covid a été porteuse, on revient à des choses un peu plus saines et à un état d'esprit totalement différent" avec un engouement des consommateurs pour le fait-main et les productions artisanales locales. Pour autant, impossible d'en vivre pour le moment. Christelle Boutaud a donc retrouvé un autre travail, tout en consacrant beaucoup de temps à sa passion. Elle a bon espoir de voir son atelier perdurer, d'autant qu'elle surfe aussi sur une autre tendance du moment, l'écologie, avec ses éventails faits de tissus bio et sans matière plastique.