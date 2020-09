La nouvelle éco : la période n'est pas simple pour les stagiaires et les alternants

Le Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc joue les intermédiaires entre le monde universitaire et celui de l'entreprise, et facilite notamment l'accès des étudiants aux stages et contrats d'alternance. Les offres sont divisées par deux en rentrée rentrée marquée par la Covid-19.

Nicolas Borghese est le délégué général du Club des entreprises de l'Université Savoie Mont Blanc. On fait le point avec lui sur une rentrée compliquée pour les étudiants à la recherche d'un stage ou d'un contrat d'alternance.

France Bleu Pays de Savoie - Je suis étudiant, j'ai besoin de faire un stage cette année. Comment ça s'annonce ?

Nicolas Borghese - Avec la crise inédite qu'on connaît encore et qu'on risque de connaître encore quelques mois, il est vrai que les entreprises n'ont pas fait comme priorité l'accueil de stagiaires et d'alternants, et plus globalement l'embauche de jeunes.

Les secteurs les plus bouchés : l'hôtellerie, le tourisme, le secteur industriel et celui de la mécanique...

Habituellement, au club des entreprises, on organise chaque année fin mai un job dating de l'alternance. On a décidé non pas de le supprimer à cause du confinement mais de le faire en distanciel, en numérique. Donc on a organisé plusieurs sessions entre le mois de mai et le mois de juillet. Aujourd'hui, on arrive à 400 offres de contrats d'alternance. Habituellement, on est plutôt sur 800 offres.

Quels sont les secteurs les plus bouchés ?

L'hôtellerie, le tourisme. Le BTP était plutôt impacté au mois de mai, mais là on sent que l'activité repart, sur tout ce qui est génie de la construction et des matériaux. Et puis le secteur industriel et de la mécanique : tout ce qui touche le secteur de l'aéronautique, de l'automobile... dans ce secteur, c'est vrai que les entreprises visent déjà à stabiliser l'activité avant d'embaucher du personnel et notamment des étudiants.

Pour autant, dans certains secteurs comme l'informatique et les sciences de l'ingénierie, on constate quand même qu'il y a un bon maintien des offres.

Et si je ne trouve pas de stage, comment je fais ?

L'université a déjà largement rebondi, puisque sur la période d'avril à juin, des étudiants ont des stages de fin de cursus à faire pour obtenir leur diplôme, et beaucoup d'entreprises, bien qu'elles avaient donné leur accord et signé une convention, ont fait savoir au moment du confinement qu'elles n'étaient pas en mesure de pouvoir assurer l'accueil du stagiaire. On a donc eu des stagiaires sur le carreau, et l'université a mis en place différents projets et études de cas pour évaluer l'étudiant sur ses compétences mais sur un format autre que celui du stage. Au pire du cas il y a donc des systèmes d'évaluation de l'étudiant, mais c'est clair qu'il y aura un manque pour l'étudiant d'expérience et de réseau. Son employabilité pourra être comme "amputée".

France Bleu Pays de Savoie est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?