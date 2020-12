La nouvelle éco : à Toulouse, la petite entreprise aéronautique qui résiste à la crise

Christelle Dos Santos et sa soeur Sabrina ont repris l'entreprise familiale Vidal Aéronautique juste avant le premier confinement. Depuis, elles se battent pour maintenir leur société à flots, le temps que la crise passe et font preuve d'imagination pour tenir.

On sait que les temps sont durs pour de nombreuses petites et moyennes entreprises avec la crise sanitaire et encore plus pour les très petites. Certaines à force de détermination et de passion tiennent bon coûte que coûte. C'est le cas par exemple de l'entreprise familiale Vidal Aéronautique à Toulouse, reprise par Christelle Dos Santos et sa soeur Sabrina, ironie de l'histoire, quelques jours seulement avant le premier confinement en mars 2020.

Une crise formatrice

"Quatre jours avant le premier confinement, on venait de signer pour reprendre la société familiale créée par notre arrière-grand-père, puis reprise par notre grand-père et ensuite par nos parents", raconte Christelle. Celle qui reconnaît n'avoir "pas du tout signé pour ça" explique malgré tout s'adapter. En prenant des apprentis, par exemple - ce que Vidal ne fait jamais faute de temps pour les former - qui espère la cheffe d'entreprise seront opérationnels et pourront rester à la fin de leur formation. En diversifiant aussi ses clients ailleurs que dans l'aéronautique. "La philosophie actuelle c'est regrouper les fournisseurs pour avoir des plus gros et nous, on est petits, on essaie de résister comme ça !"

Si on arrive à passer cette crise, on arrivera à passer toutes les autres !

A la tête de son entreprise de 11 personnes Christelle Dos Santos chiffre ses pertes pour 2020 à 30 à 40% et la baisse pourrait aller jusqu'à 50% en 2021 mais ça ne l'empêche pas de rester optimiste. Elle qualifie la crise qu'elle traverse avec sa soeur de "très formatrice". "Tout le monde nous le dit, en rigolant parfois, si on arrive à passer cette crise, on arrivera à passer toutes les autres !"

