La Nouvelle Eco : la Pièce Unique ouvre sa troisième franchise à Reims

Vous l'avez peut-être vue en vous baladant dans le centre-ville de Reims : une nouvelle boutique a fait son apparition au numéro 14 de la rue Jeanne d'Arc. Elle s'appelle la "Pièce Unique", un magasin où vous pourrez trouver à partir de ce lundi 10 heures toutes sortes de produits de la pop culture comme des jeux, anciens ou actuels, des figurines ou des vinyles mais aussi une épicerie internationale avec des denrées du monde entier.

Les produits sont bien rangés et Jimmy, le gérant, se prépare à l'inauguration de son magasin : "Tout est prêt, presque fini d'être prêt, explique-t-il. On vient de recevoir les dernières commandes aujourd'hui mais c'est du fignolage". Même si l'épidémie progresse, il aborde cette ouverture avec beaucoup de sérénité : "Je suis très content, très heureux, impatient, détendu, pas stressé, liste le gérant. Personnellement ça ne m'inquiète pas plus que ça".

Bientôt trois autres boutiques

Et si Jimmy est si serein, c'est qu'il est soutenu par Thomas Foissy, le fondateur de la "Pièce Unique". Avec le succès de son magasin, ouvert il y a un peu plus d'un an à Epernay, il a décidé de créer une franchise et la marque n'en finit pas de se développer : "La 2e boutique a ouvert au mois d'août sur Charleville-Mézières après notre première franchise. Jimmy ouvre sa propre boutique sur Reims et on a une 3e franchise qui va ouvrir officiellement sur Troyes, sachant que l'on a aussi logiquement une boutique qui va ouvrir sur Château-Thierry, une à Fontainebleau et une sur Bordeaux".

Et l'appétit de Thomas est loin d'être rassasié. Il mûrit encore de nombreux autres projets : "Avec un associé à moi, nous allons ouvrir un énorme "concept" à Cormontreuil en juillet. Il fera 1000 mètres carrés avec une piste de roller disco, un bar à cornflakes, des bornes d'arcade. On ne s'arrête plus", rit Thomas Foissy. L'entrepreneur de 36 ans n'était pas réellement prêt à une telle success-story. "A la base, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme. Ça prend une proportion que même moi j'ai parfois presque du mal à gérer."

Des salariés de Toys'R'us potentiellement repris

Sa réussite ne souffre d'ailleurs pas beaucoup de la crise économique. Mais Thomas a une explication : "Je pense que les gens sont contents de venir la boutique. On leur offre du sucre, du plaisir, des souvenirs... Je pense qu'ils ont juste besoin de ça", argumente-t-il.

Au total, ce sont désormais une dizaine de personnes qui travaillent dans ses magasins, et il compte en employer 17 de plus dans son concept à Cormontreuil. Thomas a d'ailleurs proposé d'embaucher une partie des salariés au chômage du magasin Toys'r'us, définitivement fermé le 2 janvier.