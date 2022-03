La nouvelle éco : la plateforme de financement Miimosa aide les agriculteurs à réaliser leurs projets

Le Salon de l'Agriculture à Paris présente de nombreuses entreprises innovantes qui peuvent améliorer le quotidien des agriculteurs. Miimosa, par exemple, est une plateforme de financement participatif propose aux agriculteurs de collecter des fonds pour réaliser leurs projets. Les agriculteurs ont le choix entre deux formules : soit ils lancent un appel aux dons avec contrepartie, soit ils empruntent de l'argent à des citoyens. Grâce à Miimosa, des projets entre 5 000 euros et 2 millions d'euros peuvent être financés.

Financer ses projets autrement

Miimosa propose deux façons de lever des fonds. Si l'agriculteur opte pour le don avec contrepartie, il peut collecter entre 5 000 et 15 000 euros. Il doit ensuite remercier les contributeurs avec des produits de la ferme par exemple. L'autre option proposée est le prêt participatif : "Vous allez lever de l'argent auprès des citoyens et les remboursez ensuite sur une durée donnée à un taux d'intérêt donné, comme si vous remboursez la banque, sauf que vous remboursez des citoyens qui ont cru en votre projet", explique Sophie Cucheval, la directrice des opérations de Miimosa. Le taux d'intérêt est un peu plus élevé qu'avec une banque, autour de 3%. "Ce qui est intéressant pour l'agriculteur, c'est qu'on va lui prêter sans caution, sans garantie. On va facilement l'accompagner sur des besoins en fonds de roulement, par exemple en trésorerie, et il va pouvoir collecter entre 15 000 euros et 2 millions d'euros", souligne Sophie Cuveval. La communauté de Miimosa est composée de 400 000 personnes, ce qui permet de financer de nombreux projets en ligne. En moyenne, les agriculteurs collectent environ 250 000 euros grâce à Miimosa.

N'importe quel projet peut être financé via la plateforme : "l'installation d'un méthaniseur à la ferme qui peut être assez coûteux, un laboratoire de transformation ou l'achat de matériel comme un camion réfrigéré", liste la directrice des opérations de Miimosa. Les projets qui sont lancés via la collecte de dons atteignent leur objectif à 85% alors que les levées de fonds via des prêts réussissent à 100%.