La nouvelle éco : la plateforme de produits locaux bretons a trouvé son public

Plus de 50.000 consommateurs, 1.500 producteurs et artisans : Lancée au mois d'avril, la plateforme produits-locaux.bzh semble avoir trouvé son rythme de croisière. Le site, lancé par la région Bretagne, permet de mettre en relation producteurs et consommateurs.

Mettre en relation producteurs et consommateurs : c'est l'objectif de la plateforme produits-locaux.bzh. Lancée au mois d'avril, en plein confinement, par la région Bretagne, elle a connu un grand succès au printemps. "Au premier confinement, il y avait vraiment énormément de visites sur la plateforme. Ça continue encore aujourd'hui" précise Loiz Phily, l'opérateur de la plateforme.

Soutenir le bien-manger en Bretagne

On compte actuellement plus de 52.000 consommateurs qui peuvent, grâce à la géolocalisation, accéder aux informations de plus de 1.500 producteurs et artisans variés : des maraîchers, des éleveurs mais aussi des pêcheurs. "Ça fait de belles communautés qui ont cette volonté de promouvoir le bien manger en Bretagne", détaille Loiz Phily. "Les gens ont la volonté de soutenir les opérateurs du circuit court et les petits producteurs à proximité de chez eux en cette période compliquée. Et puis les consommateurs ont la volonté de manger plus local".

Outre les coordonnées des producteurs, la plateforme propose des interviews, des articles sur des produits, ou encore des recettes réalisées en direct par la cheffe lorientaise Nathalie Beauvais.