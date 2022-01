La nouvelle éco : la plateforme limougeaude de livraison de repas LETSEAT en pleine extension

Lancée en pleine crise sanitaire il y a un peu plus d'un an, LETSEAT, la société de livraison de repas à domicile de Limoges se développe à grands pas. Malgré la concurrence des autres grosses plateformes de livraison, elle s'étend désormais dans trois métropoles et ne compte pas s'arrêter.

Lancée en pleine crise sanitaire la société de livraison de repas à domicile LETSEAT créée à Limoges s'est énormément développée en un peu plus d'un an. "Après avoir desservi l'agglomération de Limoges on a ouvert nos services à la Métropole de Grenoble et dans la Vallée du Grésivaudan mais aussi dans le grand Angoulême" précise le président fondateur de LETSEAT, Sébastien Terre. Ce qui représente aujourd'hui 150 communes desservies par la plateforme de livraison limougeaude. Et les restaurateurs qui font appel à la plateforme pour faire livrer leurs plats aux particuliers sont plus d'une centaine sur les trois métropoles.

Des livraisons qui desservent surtout les périphéries des villes

LETSEAT aujourd'hui c'est aussi beaucoup plus de monde en terme de personnel. Il y a le personnel fixe qui s'occupe de l'activité commerciale, du site internet et des applications mobiles, ils sont une dizaine, et il y a bien sûr ceux qui livrent les repas à domicile "Ce sont des salariés en intérim et actuellement nous avons plus de 150 coursiers qui assurent les livraisons" explique encore Sébastien Terre. L'activité principale de LETSEAT s'implante surtout en périphérie des villes car les livreurs qui circulent pour certains en voiture peuvent faire des livraisons de repas jusqu'à 30 kms. "On livre beaucoup dans des maisons" souligne Sébastien Terre et c'est aussi ce qui fait la particularité de la société : Assurer des livraisons là où il n'y a aucune solution. "On espère être la solution choisie par les restaurateurs pour assurer des livraisons dans les zones péri urbaines et rurales".

Une rude concurrence avec les "grandes" plateformes

"_C'est un secteur très concurrentie_l" reconnait encore le fondateur de LETSEAT qui doit lutter face à "des solutions non françaises" comme UberEats ou Deliveroo qui n'ont pas besoin d'avoir une rentabilité à court terme". "Nous n'avons pas les mêmes moyens médiatiques, il est plus difficile pour nous de se faire connaître... nous avons un modèle différent, on ne prend pas de commission sur les livraisons mais on applique une marge qui est en toute transparence de 20 % et on est encore 10 points en dessous de nos concurrents " explique aussi Sébastien Terre qui ne cache pas ses ambitions. Son objectif, devenir la solution française avec ce leitmotiv : Peu importe où vous habitez, il faut pouvoir être livré.