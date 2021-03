La nouvelle éco : La plateforme locavore québécoise FlipNpik s'installe à Annecy

Augmenter la visibilité de leurs commerçants et créateurs locaux en assurant leur promotion. C'est ce que propose la plateforme web et application mobile FlipNpik aux consommateurs.Lancée avec succès au Canada, elle arrive en Europe et installe son camp de base à Annecy.