La nouvelle éco : la plateforme montpelliéraine Keetiz génère 18 millions d'euros pour ses commerçants

En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Keetiz a généré un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros pour ses commerçants partenaires. La start-up montpelliéraine souhaite aujourd'hui toucher les acteurs de la culture et les étudiants. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier

2020 a été une année florissante pour Keetiz, une start-up montpelliéraine qui soutient les commerçants en encourageant financièrement, les clients à se rendre chez eux. En pleine pandémie de Covid-19, Keetiz a généré plus de 18 millions d'euros pour ses commerçants partenaires. L'entreprise a redistribué plus de trois millions d'euros aux Français.

Jean-Christophe Russier a fondé la start-up Keetiz en 2015. - Keetiz

Aujourd'hui, la start-up, créée en 2015, travaille avec 150 collectivités, sur tout le territoire français. "Normalement, on travaille directement avec les commerçants, explique Jean-Christophe Russier, fondateur et président de Keetiz. Avec la crise sanitaire, ce sont les collectivités qui sont venues nous solliciter, parce qu'elles étaient inquiètes pour leurs commerces."

"On a des territoires qui nous contactent pour mettre en place des bons Cadeau solidaire pour les étudiants" - Jean-Christophe Russier, fondateur et président de la start-up montpelliéraine Keetiz Copier

Des bons pour soutenir les acteurs de la culture et les étudiants

Face au coronavirus, Keetiz a adapté son modèle. Elle a aussi lancé des bons Cadeau solidaire destinés à soutenir le secteur de la culture, éprouvé par la crise sanitaire, et aux étudiants. "Pour l'instant, les étudiants ne peuvent pas encore en bénéficier dans l'Hérault, mais je souhaite contacter la mairie de Montpellier, explique Jean-Christophe Russier. On l'a déjà mis en place à côté de Strasbourg, et ça a été un grand succès."

Cette année, l'opération City Foliz a aussi été une grande réussite. En décembre 2019, Keetiz avait remboursé 90.000 euros d'achats auprès des clients. Cette année, le chiffre grimpe à 50.000 euros sur l'Hérault et 1 million sur l'Occitanie. Forte de cette activité, bondissante, la start-up montpelliéraine envisage de recruter.

"Nous avons déjà recruté, précise Christophe Russier. Nous étions six collaborateurs, aujourd'hui nous sommes plus de 20. Mais cette dynamique va se poursuivre. On souhaite réaliser une deuxième levée de fonds pour industrialiser notre dispositif sur l'ensemble du territoire."