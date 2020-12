La Nouvelle éco : Submergée par les commandes, la Poit' à Vélo ne livre plus de repas à Poitiers

La Poit' à vélo, petite entreprise de service de livraison de repas et colis à bicyclette dans Poitiers, a décidé de s'arrêter au moins jusqu'à la fin de l'année 2020. Elle n'arrivait plus à faire face aux très nombreuses commandes qui arrivent depuis le début du reconfinement.

Si vous habitez à Poitiers vous avez peut être déjà vus leurs bicyclettes. La Poit' à vélo, petite entreprise poitevine, de service de livraison de repas et colis à bicyclette ne sait plus où donner de la tête. Ils sont très sollicités depuis la fermeture des restaurants. Une cadence infernale à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés et qui a même fait exploser la société. Depuis quelques jours les livraisons sont interrompues, tout est arrêté. Les poitevins ont été submergé par la demande.

Quatre fois plus de commandes pendant le reconfinement

Ce succès qui a d'abord donné le sourire à Damien Dedieu, son gérant et fondateur. Avec reconfinement, le site de La Poit' à vélo reçoit quatre fois plus de demande qu'avant. Mais très vite les problèmes se sont accumulés. "La progression a été trop soudaine. L'activité se concentrait sur une petite période de la journée", explique-t-il. L'entreprise n'était en effet pas habituée à un tel rythme de livraison de repas, "elle doit être faite immédiatement, on ne peut pas la planifier dans une tournée si savoir à l'avance nos besoin humain", raconte Damien.

Impossible selon lui de tout gérer avec seulement deux livreurs. "Au lieu de faire des livraisons comme un marathonien c'est à dire étalé sur la journée, je faisais des sprints de deux heures aux horaires des repas. Et au fur et à mesure les jambes répondent de moins en moins", détaille le gérant.

Mais il n'y a pas que les jambes, les vélos aussi craquent. "On n'avait plus le temps d'entretenir les vélos" poursuit Damien qui raconte cette soirée, durant laquelle il a cassé sa bicyclette et son téléphone en pédalant près de trois heures sous la pluie pour aller livrer des repas. "On se retrouve à avoir des frais de réparation de 300 euros pour une soirée qui nous a rapporté 80 euros", raconte le gérant dépité. Un travail très difficile et pas très lucratif selon lui. Mais ce passionné de vélo et d'écologie y laisse surtout sa santé, il a perdu 6 kilos en quelques semaines.

L'impossible concurrence des grandes plateforme

Il faut dire aussi que La Poit' à vélo a de très sérieux concurrent face à elle. Deliveroo, Ubereats par exemple, face à ces grosses plateformes de livraison de repas à vélo, la petite entreprise poitevine qui fait la promotion de l'écologie, du fait maison et des produits locaux ne fait pas le poids.

"C'est comme si vous demandiez à un petit restaurant de burger de prendre la place de Mc Donald", ironise Damien Dedieu "démoralisé" de voir certains livreurs faire leurs commandes en voiture et non à vélo comme c'est la règle. "Ils trichent et ils s'en sortent mieux. C'est terrible, ça ne donne pas envie de continuer."

Damien Dedieu est pour le moment en arrêt de travail. Il n'y aura plus de livraison de La Poit' à vélo d'ici au 22 décembre. Pour ce qui est de 2021, une toute autre organisation va être mise en place peu ou plus de livraisons de repas le soir, et plus de place aux livraisons de paniers chez des petits primeurs ou commerçants locaux.