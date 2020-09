La nouvelle éco : la Poste lance un nouveau concept en plein centre de Reims

La Poste Reims cœur de ville ouvrira ses portes le 20 octobre prochain. Ce nouvel espace remplacera la Poste du Boulingrin et de la place d'Erlon qui fermeront leurs portes courant octobre. L'objectif est de proposer des services innovants et inédits.

La poste Reims cœur de ville ouvrira ses portes le 20 octobre à 14h00. Elle remplacera la poste du Boulingrin et de la place d'Erlon qui fermeront respectivement le 10 et 15 octobre. Ce nouveau centre sera ouvert de 9 h à 18 h en semaine et de 9 h à 12h30 le samedi sans interruption.

Les salariés seront rassemblés sur un seul et même site. Aucune suppression de poste n'est prévue. Ce nouvel espace s'étend sur 592m2 et se situe au niveau de l'arrêt de tram rue de Vesle, souhaite notamment attirer la jeunesse.

"Nous venons de dépenser 1,4 million d'euros pour nous installer ici, on a un concept moderne, très connecté", s'enthousiasme Emma Copelin, la directrice régionale du réseau La Poste et Banque Postale.

L'objectif : diversifier ses services

"C'était l'opportunité de regrouper sur un seul site tous les services de la poste, y compris la banque postale et tout ce qui est connecté", détaille la directrice régionale.

Vente de téléphonie, casier pour récupérer les colis, location de salles pour coworking ou encore espace pour passer le code de la route. l'objectif est de faire gagner du temps aux clients tout en proposant une multitude de service.

Grâce à ces différents services, "on va réduire les temps d'attente par l'offre", rassure Emma Copelin. Il n'y a pas de crainte de problème de gestion de flux client du côté de l'entreprise.

L'espace de coworking et du code de la route ouvriront pour leur part d'ici à la fin de l'année.

Une multitude de services dans le nouveau centre La Poste coeur de ville à Reims. - Mélanie Cousin

