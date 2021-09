La Nouvelle Eco : à Valence, la Poste "prépare l'avenir" avec une nouvelle plateforme

15 millions d'euros pour construire 10.000 m² de locaux d'ici 2023 : "notre objectif, c'est de préparer l'avenir", explique Denis Baujart, directeur opérationnel de la branche service courriers et colis en Drôme-Ardèche. La Poste doit faire face depuis plusieurs mois à une forte augmentation du nombre de colis envoyé. "Le bassin valentinois traite 17.000 colis par jour en temps normal, jusqu'à 30.000 colis en fin d'année. A l'inverse, nous observons une baisse du volume du courrier de manière importante." Pour faire face à cette conséquence du e-commerce, la Poste va se doter d'une plateforme "multi-activité" construite sur l'ancien site de Safran, rue de Montelier à Valence.

"La poste prend position sur des services de proximité, des services à la personne, détaille Denis Baujart. Donc cette plateforme va servir à développer aussi le portage de repas, le portage de colis en proximité, car nos e-commerçants de proximité ont besoin de livrer leurs clients."

Mieux organiser le travail et réduire les émissions de carbone

Pas de révolution dans les activités de la Poste, mais une nouvelle organisation du travail, avec l'installation de machines. "Traiter plus de 17.000 voire 30.000 colis manuellement, ce n'est pas possible", explique Denis Baujart. Pour le directeur opérationnel, l'innovation est aussi dans le regroupement des activités : le traitement de colis et de courriers, mais aussi la préparation des tournées. Les tâches des plateformes courrier de Valence et de Beaumont-lès-Valence seront transférées dans ce nouveau bâtiment.

En rassemblant ces activités, la Poste espère réduire ses émissions de carbone. "Aujourd'hui, à cause du nombre de sites, de multiples liaisons entre eux, explique Denis Baujart. L'objectif est de réduire de 570.000 km par an nos parcours."

Pas d'embauche prévue

La création de ce nouveau bâtiment n'entrainera aucun licenciement au sein de la Poste. Son organisation sera co-construite avec les salariés. "Nous verrons quelle évolution chaque postier veut donner à son avenir ces deux prochaines années. En fonction de la situation et de l'évolution de l'activité, on verra si des embauches se feront", promet Denis Baujart, qui rappelle qu'il est encore trop tôt pour savoir combien de personnes exactement travailleront dans ce nouveau bâtiment.