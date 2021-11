La Nouvelle éco : La Poste recrute 150 personnes en Isère pour les fêtes de fin d'année

Entre le Black Friday, journée mondiale de réductions et les fêtes de fin d'année, La Poste a besoin de bras et propose 150 offres d'emploi en CDD en Isère. Eve Gorlin, DRH du département de l'Isère pour la branche courrier / colis explique ce que recherche l'entreprise.

C'est 150 postes, ce sont tous pour être facteurs ou il y a d'autres fonctions ?

Alors ce sont des facteurs ou des opérateurs connus, c'est essentiellement pour écouler le trafic colis lié à la période de Noël qui approche.

Parce que c'est à ce moment-là que vous connaissez un pic vraiment impressionnant en terme de chiffres pour les colis ?

Tout à fait. Il faut savoir qu'on distribue en Isère 32.000 colis par jour. Pendant les trois semaines qui précèdent Noël, on distribue 1,9 fois plus de colis qu'un jour normal.

Quel profil est-ce que vous recherchez pour ces postes ?

Pour être un facteur ou un opérateur colis, il faut avant tout aimer la relation de proximité et le lien social. Le contact humain est très important avec nos clients. Il faut bien sûr aimer être à l'extérieur et être autonomes rigoureux, débrouillard, avec un sens de l'orientation marqué. Et on recrute des personnes qui ont le permis B parce que, bien sûr elles seront amenées à utiliser nos véhicules postaux.

Il n'y a pas besoin de formation particulière ? Peut être il y a une formation à l'arrivée à La Poste si la candidature est retenue ?

Alors bien sûr, quelqu'un qui arrive de l'extérieur à La Poste bénéficie d'une formation et d'un accompagnement sur le terrain pour découvrir la tournée qu'il occupera pendant cette période.

On le sait, il y a des secteurs, par exemple la restauration, qui ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Est-ce que La Poste fait aussi face à ces difficultés pour trouver ses facteurs ?

On est sur un marché de l'emploi qui est assez tendu pour tous les secteurs. Donc, c'est sûr que nous, on a des besoins pendant la fin d'année, mais on en a toute l'année, donc on fait de la communication à travers notre site "La Poste recrute" pour qu'on ait des candidats pour tenir ces postes-là, mais pas seulement pendant la période des Fêtes. Nos besoins sont susceptibles d'évoluer quotidiennement, on multiplie les canaux de recrutement. On a des postes en CDD mais on utilise aussi le canal des entreprises de travail temporaire avec lesquelles on a des accords cadres.

Donc ça veut dire qu'éventuellement, quelqu'un qui est recruté maintenant pendant ce pic peut rester chez vous peut-être plus longtemps que son premier contrat ?

Tout à fait. Ces contrats saisonniers vont nous permettre de créer un vivier de CDD ou de CDI parce que nous recrutons toujours en CDI à La Poste. En 2021 sur l'Isère, nous sommes à une trentaine de recrutements en CDI partout sur le territoire.