La nouvelle éco - La Poste recrute avant des fêtes de fin d'année exceptionnelles

À l'approche des fêtes de Noël, La Poste s'apprête à recruter 9 000 personnes dont 320 en Bretagne pour faire face à l'augmentation du nombre de colis à traiter.

Les sites de vente en ligne prévoient des chiffres records

"Les mesures de déconfinement et de reconfinement sur l'activité colis vont booster les achats de Noël et vont inciter encore plus les Français à acheter en ligne explique Thierry Sakot, directeur en charge des services courrier et colis du Finistère et des Côtes d'Armor. Les prévisions de volume des colis e-commerçants annoncent de nouveau records pour la fin de l'année. À titre d'exemple, depuis le déconfinement, nous avons déjà enregistré+ 30% de hausse, la hausse se poursuit."

200 000 colis par jour en Bretagne

En Bretagne, La Poste anticipe une hausse du nombre de colis de 45% en novembre et décembre par rapport à 2019. "Aujourd'hui, nous allons distribuer 103 000 colis avec un pic d'activité attendu le 16 novembre prochain aux alentours de 200 000 colis par jours" détaille Thierry Sakot. La Poste prépare cette période exceptionnelle, en adaptant depuis plusieurs semaines ses moyens de transports, informatiques et humains.