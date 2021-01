La nouvelle éco : la première coopérative funéraire en Limousin ouvre à Tulle

La coopérative funéraire de la Corrèze, qui ouvre ce lundi 11 janvier, s'est installée en plein centre-ville de Tulle. Dans les locaux d'une ancienne agence de pompes funèbres. "Nous couvrons les obsèques du début à la fin" précise Nicolas Dejeu. Eh oui rien de plus ressemblant à une agence de pompes funèbres classique qu'une coopérative funéraire. Mais ajoute le fondateur de la coopérative corrézienne : "nous nous sommes organisés en coopérative pour avoir un statut juridique qui nous permette d'associer nos salariés à la gestion de l'entreprise. Donc nous ne dépendons pas d'actionnaires et nous ne versons pas de dividendes".

Plus d'éthique et de déontologie

Et en vérité ça change pas mal de choses. Surtout en termes de coût pour les familles. "Le fait de ne pas avoir d'actionnaires et de ne pas verser de dividendes nous pouvons proposer des prix qui défient un peu la concurrence". D'autant plus que Nicolas Dejeu veut mettre de l'éthique et de la déontologie dans son offre. "La première chose que l'on fait c'est de l'information". En clair vous saurez tout, devis en bonne et due forme à l'appui, avant de prendre une décision et de signer un contrat : surtout ce qui est vraiment obligatoire et à votre charge. Et pas question de vous inciter à des dépenses superflues ou que vous pouvez facilement gérer vous-même. De plus la coopérative veut promouvoir des solutions moins onéreuses comme les cercueils en carton ou la location de fleurs pour les couronnes plutôt que l'achat.

Des cercueils, des urnes plus écologiques

C'est donc une relation différente entre l'organisateur des obsèques et les familles que promeut la coopérative. "On accompagne les gens dans toute cette partie difficile pour accomplir leur deuil. Sur les institutions religieuses, si ils veulent avoir une cérémonie laïque, s'ils veulent des fleurs, des plaques, on peut les conseiller". La coopérative a également une démarche auprès de ses fournisseurs de cercueil, de capiton ou d'urnes pour trouver des produits les plus écologiques possibles. Un modèle différent donc de prestations funéraires rare en France encore. La coopérative funéraire de Tulle est la cinquième seulement à ouvrir en France. Il est inspiré du Canada où les coopératives représentent environ la moitié du marché des obsèques.