La nouvelle éco : la production des vélos cargos Wello a commencé à Rouillon

Au début de l'année, Arnaud Chéreau et le Wello participaient au CES, le plus grand salon mondial de la high-tech, à Las Vegas. Une façon de se faire connaitre et d'accélérer son développement. La crise sanitaire n'a pas freiné ses plans. "Certains changements ont même été accélérés, c'est le cas de la logistique urbaine, on le voit aujourd'hui" reconnaît Arnaud Chéreau.

Avec son grand coffre et un toit solaire permettant d'étendre son autonomie, ce vélo augmenté peut remplacer un camionnette pour un artisan ou pour faire des livraisons. L'entreprise emploie 18 personnes entre Le Mans et son siège à la Réunion, dont 8 embauches récentes.

Fournisseurs régionaux

Le site du Mans produit des véhicules "pour le marché français mais aussi la Suisse et la Belgique", précise Arnaud Chéreau. Il envisage "plusieurs centaines de Wellos produits en 2021, et ensuite une courbe croissante pour atteindre plusieurs milliers par an".

Une "montée en régime" rapide possible grâce aux "partenariats industriels conclus en Pays-de-la-Loire et en région parisienne : il y a autour du Mans un tissu industriel capable de produire avec une certaine cadence et une grande qualité", souligne Arnaud Chéreau.