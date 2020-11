La nouvelle éco : La recyclerie de Toucy cherche du matériel informatique à recycler

On peut dire que l'association est victime de son succès. Depuis le printemps, la recyclerie a remis en service plusieurs dizaines d'ordinateurs avant de les remettre à des lycéens mal ou non équipés. Mais aujourd'hui avec le deuxième confinement, les demandes explosent. Claude Riousset est bénévole à la recyclerie de Toucy.

-Vous avez du mal aujourd'hui à répondre à la demande. Comment l'expliquez-vous?

Lors du premier confinement nous avons lancé l'opération ordinateurs solidaires et nous avons réussi à remettre en service une quarantaine d'ordinateurs à des élèves et à équiper trois foyers dans l'Yonne. Lors de ce second confinement et du passage en visioconférence et en distanciel des cours de lycées, on reçoit depuis plusieurs jours de nouvelles demandes de jeunes scolarisés.

-Quel est le profil des personnes qui viennent s'équiper chez vous ?

Il faut savoir qu'il y a, à peu près, une famille sur six qui n'a pas d'ordinateur et un élève sur quatre qui n'a pas d'ordinateur personnel. Donc on recherche des dons d'ordinateurs plutôt portables qui sont plus simples à installer que nous remettons en circulation après les avoir révisés et surtout après avoir effacer toutes les données présentes. Donc, que vous soyez particulier, une entreprise ou une collectivité locale , vous pouvez nous aider à poursuivre cette belle action solidaire pour réduire la fracture numérique et surtout le décrochage scolaire.

-La fracture numérique justement , est-elle toujours aussi importante selon vous ?

En Puisaye, il y a un problème d'équipement majeur. Il y a encore dans des familles, des enfants qui suivent leurs cours à plusieurs sur un seul smarphone familial. C'est ce que nous avons constaté lors du premier confinement donc cela explique aussi le décrochage d'un certain nombre de jeunes.

pour les dons de matériel informatique rendez-vous sur la page Facebook de la recyclerie

ou envoyer un mail à contact @recyclerietoucy.fr