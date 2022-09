La nouvelle éco: la recyclerie sport Lezprit Réquipe propose désormais une seconde vie au matériel de nautisme

On connaissait jusqu'à présent les ateliers de remise en état de vélos. Le monde du nautisme dispose désormais d'un endroit pour redonner aussi une seconde vie aux bateaux et à tous les équipement associés. C'est le projet La Bordée, lancé par la recyclerie Lezprit Réquipe à Montpellier.

Depuis 2019, grâce à un partenariat entre la Fédération Française de Voile et de l'APER (l'éco-organisme des navires de plaisance), les clubs de voile sont invités à recycler leurs bateaux en fin de vie.

L'idée de la recyclerie de sport Lezprit Réquipe à Montpellier va encore plus loin: réemployer du matériel nautique inutilisé ou détérioré, avant même de le recycler, et leur donner donc ainsi une seconde vie.

L'association , installée au 465 de l'avenue Jean Mermoz à Montpellier, a donc lancé fin 2021 le projet "La Bordée". Un projet construit en partenariat avec la Ligue de Voile Occitanie et l'APER.

Son principe consiste à développer la collecte, la revalorisation et la redistribution de matériel nautique.

Une 1ère vague de collecte a ainsi permis de recueillir 5 tonnes de matériel en trois mois. Une 2ème campagne de collecte va être lancée cet automne.

"Nous on se concentre surtout sur la partie réemploi et réutilisation d'articles de nautisme" explique Kevin Blanchard, le coordinateur Général de Lezprit Réquipe.

"Si il y a un trou sur la fenêtre d'une toile de planche à voile, on la répare. On intervient aussi sur des dériveurs, des planches de surf, des combinaisons de plongée, des masques, des tubas, des palmes, etc...Notre première préoccupation, c'est de constater qu'on jette parfois une importante quantité de matériel, alors que potentiellement on peut les réparer et les réutiliser."

La Bordée a été lauréate de l'appel à projets "Avenir Littoral" financé à hauteur de 56.700 euros par l'Etat et la région Occitanie, dans le cadre du Plan Littoral 21.

Pour contacter Lezprit Réquipe: contact@lezpritrequipe.org ou 04.11.93.79.73