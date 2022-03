La nouvelle éco : Ami Bois, la référence de la maison en bois à Toulouse continue de grandir

Référence incontournable dans le secteur de la construction de maisons individuelles à ossature bois, Ami Bois est basée à Toulouse depuis 2005. Elle a aujourd’hui des agences partout en France et huit en Occitanie. En proposant des modèles de maison entièrement personnalisables, Ami Bois vous permet de composer la maison qui vous ressemble.

Et selon le fondateur d'Ami Bois Frédéric Carteret,, le secteur est en plein expansion et ce n'est pas fini. "C'est le secteur d'avenir pour la construction de maisons parce que nous avons besoin de décarboner l'acte de construire. Aujourd'hui, la construction, cela représente 17% des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes la première génération à en avoir pris conscience. On est vraiment la dernière génération à pouvoir agir dessus. Aujourd'hui, cela représente environ 10 % du nombre de maisons qui sont construites en France en bois. D'ici les dix prochaines années, on espère vraiment atteindre les 30 à 40 %."

Ami Bois est en train d'ouvrir une agence à Metz et à Vannes. Et en région Occitanie, l'entreprise ouvre une agence à Cahors.

Ami Bois a aussi lancé sa marque Renov Evolution, en tant que spécialiste de l’extension bois et de la surélévation en bois. Le Groupe Ami Bois apporte ainsi une réponse à un nouveau marché de masse : celui de la rénovation des maisons construites depuis 1971, soit un potentiel d’environ 9 millions de constructions concernées. "Avec la raréfaction des fonciers disponibles en zones urbaines et le besoin de densifier l’urbanisation dans ces zones tendues, on s’aperçoit que la surélévation et l’extension de constructions existantes est une solution", indique Frédéric Carteret.